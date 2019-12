Seharian Bahayau, Ribuan Peserta Adventure Trail Tanjung Melintasi Jalur Ekstrem

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Meriahnya salahsatu rangkaian Peringatan Hari Jadi ke 54 Tabalong yaitu Adventure Trail "Seharian Bahayau" yang dibuka di Lapangan bola Pertamina, Kecamatan Murung Pudak, Sabtu (07/12/2109).

Kegiatan yang mengangkat tema The Last Round Of Adventure in Borneo Island ini terdapat dua kategori yaitu extreme dan fun.

Kompol Iwan Wahyu Purnomo, Wakapolres Tabalong, sekaligus Ketua Penitia mengatakan untuk kategori extreme diikuti oleh 520 peserta dengan biaya pendaftaran Rp 500 ribu.

Sedangkan untuk kelas Fun diikuti lebih dari 1.000 peserta dengan biaya pendaftaran Rp 350 ribu.

Peserta bukan hanya dari Kalimantan namun juga ada yang dari Pulau Jawa sekitar 60 peserta.

Tak heran kegiatan ini banyak diminati, pasalnya hadiah utama yang sisediakan adalah satu unit mobil Toyota Sigra dan 10 unit sepeda motor serta satu unit motor untuk rider wanita.

kegiatan yang kedua kalinya digelar ini dilaksanakan oleh Club Smote Ireng yang didukung oleh PT Pertamina PE, BRI, Adaro dan beberapa sponsor lainnya.

"Terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat, Utamakan kebersamaan dan keselamatam selama dalam lintasan dan selamat menikmati adrenalin dalam olahraga extreme ini," ujarnya.

Untuk kategori Extreme dilepas oleh Field Manager PT Pertamina Zulfikar.

Olahraga motor trail sangat memerlukan kerjasama dan kekompakan, menghingkan keegoisan. karena sifatnya adventure bukan dinilai dari siapa yang terlebih dulu sampai finish.