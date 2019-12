Kelakuan Asli Nia Ramadhani di Belakang Ardi Bakrie Terbongkar, Sohib Jessica Iskandar Curhat Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kelakuan asli Nia Ramadhani di balekang Ardi Bakrie dibongkar. Sohib Jessica Iskandar itu beri balasan menohok pada yang suka nyinyir?

Selama ini terkesan santai atas hujatan yang dilontarkan warganet, Nia Ramadhani tampaknya sudah muak dengan hal tersebut.

Melansir dari postingan terbaru di akun instagramnya, Nia Ramadhani memberi balasan menohok untuk para penghujatnya di media sosial.

Nia Ramadhani mengunggah foto dengan raut wajah santai namun dengan tatapan tegas.

• Keseriusan Verrell Bramasta Susul Ammar Zoni & Irish Bella, Bakal Nikahi Febby Rastanty atau Wilona?

• Keterkejutan Andi Arsyil Terkait Citra Kirana & Rezky Aditya, Sohib Ayu Ting Ting Sebut Ali Syakieb

• Kegilaan Istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina Saat di Jepang Terekam, Buah Semangka Ini yang Disorot

• Kehamilan Maia Estianty Kembali Disorot Imbas Foto Bareng Irwan, Eks Duet Mulan Jameela Ungkap Ini

Nia Ramadhani terlihat mengatakan baju merah terang senada dengan warna lipstiknya.

Di keterangan foto tersebut, Nia Ramadhani menambahkan kalimat menohok dalam bahasa Inggris.

"Don’t be so quick to judge me. After all, you only see what i choose to show you," tulis Nia Ramdhani.

(Jangan terlalu cepat menilai saya. Bagaimanapun, kalian hanya bisa melihat apa yang saya ingin tunjukan saja)

Walau tak menyebut secara langsung kalimat ini ditunjukkan kepada siapa, namun sudah dipastikan Nia Ramadhani meminta agar tak mudah memberikan penilaian terhadap dirinya.

Hidup sebagai sosialita kaya dan merupakan istri seorang pengusaha sukses, Nia Ramadhani kerap memamerkan sisi glamornya di depan publik.