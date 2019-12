LINK Live Streaming TV Online Beinsports 2 Bologna vs AC Milan Liga Italia, Tak Siaran Langsung RCTI

Live Streaming Bologna vs AC Milan Liga Italia, Live Streaming Bein Sports 2 dan Tak Siaran Langsung RCTI

Link Live Streaming Beinsports 2 duel Bologna vs AC Milan yang bisa diakses mulai Jumat (6/12/2019) malam ini via Live Streaming TV Online namun tak tayang Siaran Langsung RCTI.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Bologna vs AC Milan di Liga Italia yang akan tersaji pada Senin (9/12/2019). Meski tak tayang di Live Streaming RCTI, namun Live Streaming Bein Sports 2 menayangkan laga ini.

Siaran langsung Live Streaming Beinsports 2 dan Live Streaming TV Online laga Bologna vs AC Milan akan dimulai pada pukul 02.35 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram RCTI.

Link Live Streaming Bologna vs AC Milan di Liga Italia malam ini nanti bisa diakses via tautan Live Streaming Bein Sports 2 yang disediakan via beinsports.com.

Tim asuhan Stefano Pioli akan bertandang ke markas Bologna di Renato Dall'Ara dalam lanjutan laga Liga Italia.

Dalam 5 pertemuan terakhir Bologna vs AC Milan, Rossoneri belum menerima kekalahan dengan catatan 3 kali menang dan 2 kali imbang.

Head to head Bologna vs AC Milan (5 Pertemuan Terakhir) :

07-05-2019 Milan 2-1 Bologna (Serie A)

19-12-2018 Bologna 0-0 Milan (Serie A)

29-04-2018 Bologna 1-2 Milan (Serie A)