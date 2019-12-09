Tribun Jual Beli
Dibutuhkan Sopir Pendidikan Minimal SMA, Spesialis Depo Isi Ulang, Sedia Rak Gudang, Jual Solar Cell
Dibutuhkan Sopir Pendidikan Minimal SMA, Spesialis Depo Isi Ulang, Sedia Rak Gudang, Jual Solar Cell
BANJARMASIN
FILTER AIR
GLOBAL FILTERINDO. Spcia list Depo Air Isi Ulang, Water Treatment,UV-RO (Reverse Osmosis),Alkaline Bio-Mineral/Energi,Ozon,Extra OKSIGEN O2 Std DEPKES RI,Byk Bns S.part Lkp. Hrg Mulai 16jt C/K. Hub 0511-3268289/ 0816212136 /0811503331 PIN BBM D94 A2544
22751-0
LAIN-LAIN
CV.Mulia Jaya Sakti distr. Rak Gudang, Pallet Plastik dan perlengkapan RakMini Market. Hub.Jl.Pramuka Km.6 RT.8 No.2ABjm. (0511)3274398/0851007700365
23085-0
SOPIR
Dibthkan Segera Supir, Psyrtn : 1. Pend Min SMA, 2. Memiliki SIM B2 Umum, 3. Melampirkan SKCK yg berlaku. Kirim Lamaran ke : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 21A Pasar Lama Banjarmasin Tengah
22869-7
MOBIL DIJUAL
TOYOTA
Dijual NAV 1 / Baby Alphard thn’ 2013 Km. 45rb mesin Ok, Kaki Empuk Hitam a/t 250 Jta Nego Hub 081347571350
22855-3
BANJARBARU
lain-lain
Pusat penjualan Lampu Jalan Solar Cell Tenaga Matahari di Banjarbaru Hub. 0811-5111-287
22252-3
Informasi ini juga dapat disimak di harian Banjarmasin Post
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