Tribun Jual Beli

Dibutuhkan Sopir Pendidikan Minimal SMA, Spesialis Depo Isi Ulang, Sedia Rak Gudang, Jual Solar Cell

Dibutuhkan Sopir Pendidikan Minimal SMA, Spesialis Depo Isi Ulang, Sedia Rak Gudang, Jual Solar Cell

Dibutuhkan Sopir Pendidikan Minimal SMA, Spesialis Depo Isi Ulang, Sedia Rak Gudang, Jual Solar Cell
pixabay.com
Tribun Jual Beli. 

BANJARMASIN

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GLOBAL FILTERINDO. Spcia list Depo Air Isi Ulang, Water Treatment,UV-RO (Reverse Osmosis),Alkaline Bio-Mineral/Energi,Ozon,Extra OKSIGEN O2 Std DEPKES RI,Byk Bns S.part Lkp. Hrg Mulai 16jt C/K. Hub 0511-3268289/ 0816212136 /0811503331 PIN BBM D94 A2544
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LAIN-LAIN
CV.Mulia Jaya Sakti distr. Rak Gudang, Pallet Plastik dan perlengkapan RakMini Market. Hub.Jl.Pramuka Km.6 RT.8 No.2ABjm. (0511)3274398/0851007700365
23085-0
SOPIR

Dibthkan Segera Supir, Psyrtn : 1. Pend Min SMA, 2. Memiliki SIM B2 Umum, 3. Melampirkan SKCK yg berlaku. Kirim Lamaran ke : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 21A Pasar Lama Banjarmasin Tengah
22869-7

MOBIL DIJUAL

TOYOTA
Dijual NAV 1 / Baby Alphard thn’ 2013 Km. 45rb mesin Ok, Kaki Empuk Hitam a/t 250 Jta Nego Hub 081347571350
22855-3

BANJARBARU
lain-lain
Pusat penjualan Lampu Jalan Solar Cell Tenaga Matahari di Banjarbaru Hub.  0811-5111-287
22252-3

Informasi ini juga dapat disimak di harian Banjarmasin Post

Tags
Tribun Jual Beli
Dibutuhkan Sopir
Depo Isi Ulang
banjarmasinpost.co.id
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Editor: Royan Naimi
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