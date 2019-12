Dinas Sosial Batola Evaluasi Program BPNT, Kuota 14.500 KPM Belum Terpenuhi

Warga Kabupaten Batola antusias mencairkan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp110 ribu per bulan ke e-warung terdekat.

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Dinas Sosial Kabupaten Batola terus melakukan evaluasi progran bantuan pangan non tunai (BPNT) sebesar Rp110 ribu per bulan per keluarga penerimaan manfaat (KPM) yang ditranfer melalui rekening combo.

“Iya kita sudah melakukan evaluasi melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara), Bulog, e-warung dan tim koordinasi BPNT Batola belum lama ini. Evaluasi BPNT ini rutin setiap periode tertentu,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batola, Syekh Fuad, Senin (9/12/19).

Menurut Fuad, evaluasi BPNT ini untuk menyempurnakan pelaksanaan BPNT di lapangan. Untuk operator desa terus dilatih untuk memasukkan data usulan perubahan nama penerima BPNT ke aplikasi bantuan sosial (bansos), yakni aplikasi Sistem Infomasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dari Kementrian Sosial.

• Ada Pelamar CPNS 2019 Langka di Pemkab Tapin, Nita sebut dari Alumni Perguruan Tinggi Turki

• Pengakuan Nikita Mirzani Diajak Hotman Paris ke Bali, Teman Billy Syahputra Sampai Disebut Bahaya

• Agnez Mo Diperlakukan Begini Kala Pulang ke Indonesia, sang Penyanyi Terima Ini di Bandara

“Jika ada kendala di lapangan pelaksanaan BPNT, maka akan kita evaluasi dan diperbaiki,” tegas Fuad.

Dipaparkan Fuad, beberapa desa sudah ada yang mengganti dan mengusulkan serta memperbaiki data penerima bansos, BPNT. Usulan ini secara berjenjang dari desa ke kabupaten lalu diteruskan ke direktorat penanganan fakir miskin pusat.

“Untuk usulan penerima BPNT yang baru harus melalui musyawarah desa,” katanya.

Dijelaskannya, dari kuota BPNT Batola sebesar 14.500 KPM masih belum terpenuhi dan masih ada peluang nama-nama penerima BPNT baru untuk diusulkan ke direktorat penanganan fakir miskin pusat.

“Iya, kuota 14.500 KPM untuk BPNT belum terpenuhi. Jadi masih peluang dari Kabupaten Batola untuk melakukan usulan nama-nama penerima BPNT. Setahu saya baru 14.000 KPM BPNT yang baru terealiasi di lapangan,” tegas Fuad.

(Banjarmasinpost.co.id/edi nugroho)