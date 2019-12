Aksi Nuca di Top 12 Indonesian Idol 2019, Maia Estianty : Kamu Itu Bawa Silet ke Hati Aku

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Muhammad Raja Gianucca Putra atau Nuca tampil memukau di babak Top 12 Soektakuler Show Indonesian Idol X yang digelar di MNC Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (9/12/2019).

Nuca sukses membuat Maia Estianty terkesima dengan lagu milik Honne yang berjudul “Location Unknown”. Nuca tampil dengan gaya santai saat membawakan lagu tersebut.

Juri Maia Estianty menyebut penampilan Nuca sanggup menyayat hatinya bak silet. Bahkan Maia berkali-kali melempar pujian untuk Nuca.

“Aduh Nuca kenapa kamu itu kayak bawa silet ke hatiku. Kamu tuh bikin yang dengerin meleleh, enggak karu-karuan,” kata Maia Estianty dari meja juri.

Tak sampai di situ, Maia memprediksi Nuca memiliki kesempatan tenar setelah terjun di industri musik Tanah Air.

“Kalau di industri musik sih, dikasih singel simple, saya rasa kamu cukup meledak,” ujar Maia Estianty.

Ari Lasso juga berpendapat demikian. Menurut Ari, suara Nuca memang mampu membuat hati perempuan meleleh.

“Karena kalau Maia sebagai perempuan seperti terobek-robek, ini aku sebagai pria emosional, aku sangat menenangkan," kata Ari Lasso.

"Jadi gini, ada beberapa jenis suara yang membangkitkan keceriaan, kalau kamu perpaduan menghanyutkan, suara kamu melelehkan wanita tapi menenangkan pria,” ucap Ari Lasso.

Sebelum Nuca, Samuel Cipta telah tampil terlebih dahulu membuka babak TOP 12 Spektakuler Show Indonesian Idol.

Samuel Cipta membawakan lagu dari Ed Sheeran yang berjudul “Castle on The Hill”.

Ada pula penampilan Mirabeth yang membawakan lagu dari Gotye yang berjudul “Somebody That I Used to Know”.

Sayangnya Anang Hermansyah kurang puas dengan penampilan Mirabeth.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Top 12 Indonesian Idol, Maia Estianty : Nuca, Kamu Itu Bawa Silet ke Hati Aku ",