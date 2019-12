LINK Live Streaming TV Online Chelsea vs Lille Liga Champions : Tak Live SCTV Malam Ini

Live Streaming TV Online Duel Chelsea vs Lille di Liga Champions dapat diakses di Vidio.com premier platinum tapi Tak Siaran Langsung SCTV.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Chelsea vs Lille di Liga Champions tersaji dini hari ini atau malam ini, Rabu (11/12/2019) pukul 02.00 WIB, namun tidak disiarkan via Live Streaming SCTV.

Duel Chelsea vs Lille di Liga Champion tidak disaksikan via Siaran Langsung SCTV, hal itu disebabkan SCTV menyiarkan langsung Inter Milan vs Barcelona di waktu yang sama. Meski begitu Live Streaming TV Online Vidio.com menyiarkan laga Chelsea vs Lille.

Live Streaming Chelsea vs Lille di Liga Champions bisa diakses di link yang ada di bagian berita ini. Namun ditegaskan itu bukan Live Streaming SCTV.

Ajax, Valencia dan Chelsea, masih memiliki peluang yang nyaris sama besarnya untuk lolos dari babak kualifikasi.

Skuad asuhan Frank Lampard saat ini berada di urutan ketiga Grup H setelah bermain imbang 2-2 dalam laga dramatis di Mestalla bulan lalu.

The Blues bisa lolos fase sistem gugur dengan syarat meraih kemenangan saat melawan Lille.

Sementara hasil imbang juga akan cukup bagi mereka untuk melaju jika Valencia dikalahkan Ajax di Amsterdam.

The Blues akan berada di puncak klasemen grup jika mereka menang dan rival mereka imbang di Johan Cruyff Arena.

Namun pelatih Frank Lampard tak mau berandai-andai dengan nasib mereka. Ia minta pemainnya fokus bertanding dan menang.