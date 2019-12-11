Liga Champions

Link SCTV! Live Streaming Dinamo Zagreb vs Manchester City Liga Champions Malam Ini via Vidio.com

Saksikan laga Dinamo Zagreb vs Manchester City Liga Champions Malam Ini Link Live Streaming TV Online SCTV

Link SCTV! Live Streaming Dinamo Zagreb vs Manchester City Liga Champions Malam Ini via Vidio.com
Instagram mancity
Link SCTV! Live Streaming Dinamo Zagreb vs Manchester City Liga Champions Malam Ini via Vidio.com 

Saksikan laga Dinamo Zagreb vs Manchester City Liga Champions Malam Ini Link Streaming Online SCTV 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming SCTV malam ini Kamis (12/12/2019) dinihari yang menyajikan laga Dinamo Zagreb vs Manchester City di laga matchday 6 Liga Champions.

Live Streaming Dinamo Zagreb melawan Manchester City di Liga Champions dapat ditonton melalui website Live Streaming TV Online Vidio.com.

Link Live Streaming Dinamo Zagreb vs Manchester City di ajang Liga Champions malam ini dapat diakses di www.vidio.com mulai pukul 00.55 WIB.

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Malam ini, Sebanyak 5 klub akan memperebutkan 2 tiket tersisa lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2019.

Mereka adalah Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, dan Atalanta di Grup C serta Atletico Madrid dan Bayer Leverkusen di Grup D.

Manchster City sudah dipastikan lolos dari Grup C. Namun sang lawan Dinamo Zagreb masih akan berjuang untuk bisa lolos ke fase selanjutnya.

Manchester City kini mengantongi 11 poin.

Sementara di peringkat kedua, Shakhtar Donetsk (6), Dinamo Zagreb (5), Atalanta (4).

Shakhtar Donetsk lolos jika mengalahkan Atalanta atau jika imbang dan Dinamo tidak menang.

Sementara Dinamo Zagreb lolos jika mengalahkan Manchester City dan Shakhtar tidak menang atas Atalanta.

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Dinamo Zagreb
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Liga Champions
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Penulis: Amirul Yusuf
Editor: Rahmadhani
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