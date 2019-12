LIVE SCTV! Link Live Streaming Bayern Munchen vs Tottenham di TV Online Liga Champion, Misi Mourinho

Live Streaming SCTV Duel Bayern Munchen vs Tottenham Hotspur di Liga Champions tersaji via Live Streaming TV Online dini hari ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Bayern Munchen vs Tottenham di Liga Champions pada Kamis (12/12/2019) dini hari.

Jadwal Siaran Langsung Liga Champion Live Streaming SCTV akan menyajikan Bayern Munchen vs Tottenham Hotspur.

Pertandingan via Live Streaming Bayern Munchen vs Tottenham di Liga Champions akan tayang via Siaran Langsung SCTV & via Live Streaming TV Online Vidio.com premier platinum (berbayar) mulai pukul 02.50 Wib.

Tim asuhan Jose Mourinho memiliki memori buruk kala berhadapan dengan Bayern Muenchen di Liga Champions musim ini.

Saat itu, Tottenham Hotspur menelan kekalahan hingga 2-7.

Mourinho pun meminta anak asuhannya agar tidak mengingat tragedi tersebut.

"Saya melarang pemain menonton ulang pertandingan itu," ucap Mourinho seperti dilansir dari BBC melalui BolaSport.com.

Laga melawan Bayern Muenchen sendiri tidak akan memengaruhi nasib Tottenham Hotspur di Liga Champions musim ini.

Tottenham Hotspur sudah lolos ke babak 16 besar Liga Champions dengan status runner-up grup B.