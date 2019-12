Update Klasemen Liga 1 Usai Hasil Barito Putera vs PSM & Borneo FC vs Persib, Jauhi Zona Degradasi

Update Klasemen Liga 1 2019 Usai Hasil Borneo FC vs Persib Bandung 0-1, Barito Putera vs PSM Makassar 3-2 dan Persela Lamongan vs PSS Sleman 1-0 pada Rabu (11/12/2019).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen Liga 1 Pekan 32 mengalami perubahan usai tiga laga antara Borneo FC vs Persib Bandung, Barito Putera vs PSM Makassar dan Persela Lamongan vs PSS Sleman dihelat.

Borneo FC kalah tipis 0-1 dari Persib Bandung di Stadion Segiri, Samarinda,

Gol semata wayang Persib Bandung diciptakan oleh Ghozali Siregar pada menit ke-41.

• LINK Live Streaming TV Online Bayer Leverkusen vs Juventus Liga Champions : Tak Live SCTV Malam Ini

• LIVE SCTV! Link Live Streaming Bayern Munchen vs Tottenham di TV Online Liga Champion, Misi Mourinho

• LIVE Streaming TV Online Dinamo Zagreb vs Man City Liga Champions, Siaran Langsung SCTV

Atas hasil tersebut, Persib Bandung naik ke posisi 6 dengan 45 poin sedangkan Borneo FC masih tidak beranjak di posisi 2 klasemen Liga 1 2019.

Di pertandingan lain, PSS harus merelakan posisinya direbut Persib Bandung usai takluk atas tuan Persela Lamongan.

Persela Lamongan menang 1-0 berkat gol tunggal Sugeng Effendi (57').

Atas hasil tersebutm Persela naik ke posisi 13 menjauhi zona degradasi dengan 40 poin. Sedangkan PSS harus rela turun ke posisi 7 karena posisinya direbut Persib Bandung yang meraih poin penuh atas Borneo FC.

Barito Putera turut menjauhi zona degradasi setelah meraih poin penuh di kandang.

Tiga gol Barito Putera yang dicetak Torres (17',70') dan Samsul Arif (22') hanya mampu dibalas dua gol oleh PSM melalui A Balde (75') dan Ezra (89').

Atas hasil tersebut, Barito Putera menjauhi zona degradasi dengan naik ke posisi 12 dengan torehan 40 poin.

• LINK Live Streaming TV Online Bayer Leverkusen vs Juventus Liga Champions : Tak Live SCTV Malam Ini

• LIVE SCTV! Link Live Streaming Bayern Munchen vs Tottenham di TV Online Liga Champion, Misi Mourinho

• LIVE Streaming TV Online Dinamo Zagreb vs Man City Liga Champions, Siaran Langsung SCTV

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)