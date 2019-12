25 Tahun Konsol PlayStation, ini 25 Game PS1 Terbaik yang Digandrungi Anak-anak Era 90-an

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pada 3 Desember 2019 lalu, Sony merayakan ulang tahun konsol PlayStation yang ke-25.

Kritikus game pun membuat daftar game-game terbaik yang pernah dirilis untuk konsol PlayStation pertama itu.

Diawali pada 1994, Sony mulai merintis kariernya dengan meluncurkan konsol bernama PlayStation (PS) 1.

Konsol ini pun belakangan laris terjual hingga lebih dari 100 juta unit.

Bahkan penjualan perdananya menembus angka 100.000 unit pada hari pertama konsol tersebut resmi dirilis.

Hingga kini, Sony mengklaim telah berhasil menjual lebih dari 500 juta unit konsol PlayStation dari berbagai generasi.

Kembali pada masa kejayaannya, PS1 telah berkompetisi dengan konsol lain, seperti Nintendo 64.

Meski sama-sama konsol, Sony mencoba meluncurkan berbagai game yang menarik untuk dimainkan di PS1.

Beberapa dari game tersebut menjadi sangat terkenal, seperti "Resident Evil" dan "Tomb Raider".

Ada pula game series seperti "Final Fantasy" dan "Metal Gear".

Dikutip KompasTekno dari BusinessInsider, Rabu (11/12/2019), berikut adalah 25 game PS1 terbaik berdasarkan hasil survey para kritikus.

Apakah kalian pernah mencobanya?

1. Tony Hawk's Pro Skater 2

2. Tekken 3

3. Gran Turismo

4. Final Fantasy IX

5. Chrono Cross

6. Metal Gear Solid

7. Gran Turismo 2

8. Street Fighter Alpha 3

9. Castlevania Symphony of the Night

10. Wipeout XL

11. Vagrant Story

12. Tony Hawk Pro Skater

13. Final Fantasy VII

14. Medal of Honor

15. PaRappa the Rapper

16. Colony Wars

17. Spyro : Year of the Dragon

18. Tomb Rainder

19. Resident Evil

20. Legacy of Kain Soul Reaver

21. Crash Bandicoot 3 : Warped

22. Ape Escape

23. Syphon Filter

24. Dance Dance Revolution

25. WWF SmackDown! 2 : Know Your Role

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Daftar 25 Game PlayStation 1 Terbaik, Dijamin Bikin Kangen"