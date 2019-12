Jadwal Liga Inggris Pekan 17 Live Mola TV & TVRI : Arsenal Vs Man City, MU vs Everton, Liverpool?

Arsenal vs Manchester City

Jadwal Liga Inggris Pekan 17, tersaji Arsenal Vs Manchester City, Liverpool Vs Watford & Manchester United vs Everton di Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung TVRI.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan ke-17 di Live Streaming TV Online semisal Live Streaming TVRI & Live Streaming MolaTV menyajikan laga-laga seru Liga Premier Inggris (English Premier League), di antaranya Arsenal Vs Manchester City, Liverpool Vs Watford.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-17 dimulai pada Sabtu (14/12/2019) hingga Selasa (17/12/2019), hadir pula laga Arsenal vs Manchester City.

Laga-laga Pekan 17 via Siaran Langsung Liga Inggris disiarkan langsung (live) via Live Streaming TVRI & Live Streaming MolaTV. Live Streaming Liga Inggris pekan 13 juga dapat ditonton via aplikasi Mola TV di Playstore atau Appstore, cara Live Streaming TV Online dapat diakses di www.mola.tv.

Duel menarik tersaji dalam lanjutan Liga Inggris pekan ini kala Everton akan melawat ke kandang Manchester United.

Kedua tim sama-sama memiliki modal positif di pekan sebelumnya, dimana Everton mengalahkan Chelsea, dan Man United yang taklukan Man City di derbi Manchester.

Laga Man United versus Everton akan diselenggarakan pada Minggu (15/12/2019), dan bisa disaksikan langsung secara live streaming.

Di hari yang sama, bentrok juga dilakoni Manchester City yang melawat ke markas Arsenal.

The Gunners, yang sempat terseok-seok di awal musim, pada pekan ke-16 kemarin sukses meraup tiga poin di kandang West Ham United.

Hal sebaliknya menimpa Man City, yang harus akui keunggulan rival sekotanya di derbi Manchester minggu lalu dengan skor akhir 2-1 untuk keunggulan The Red Devils.