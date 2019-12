Tantangan Penguatan Literasi Anak Indonesia

Oleh: MOH. YAMIN, Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM)/Penulis buku Strategi Membangun Literasi Sekolah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gagasan literasi sekolah digagas saat Anies Baswedan menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Joko Widodo jilid pertama. Gagasan literasi diharapkan dapat memberikan makna perubahan bagi pandangan dan cara berpikir anak-anak Indonesia dalam membaca fenomena, menganalisis setiap persoalan, dan memberikan makna atas persoalan yang dihadapi.

Literasi selanjutnya dapat dimulai dari persoalan-persoalan sederhana yang ada dalam kelas, membahasnya dalam kelas, menjadikannya ruang untuk diskusi sehingga semua anak didik mampu menjadi peserta aktif dalam pembelajaran.

Kehadiran guru adalah memfasitasi, membangun atmosfir positif dan dinamis sehingga para pembelajar dalam kelas dapat menempatkan dirinya sebagai subyek-subyek yang terus berproses, berdinamika, dan berdialektika dengan sedemikian rupa.

Kata kunci dari literasi adalah mereka menjadi melek kata, frase, kalimat, paragraf, teks dan melakukan kontekstualisasi dengan kenyataan yang dihadapinya.

Apa yang dibaca selanjutnya menjadi modal dalam setiap aktivitas kehidupan dan apa yang dibaca menjadi terinternalisasi dengan sedemikian rupa sehingga mengakar kuat dalam setiap aktivitas.

Literasi dalam konteks ini diharapkan mampu mengubah cara pandang dan cara berpikir dalam melihat setiap realitas. Dengan kemampuan literasi, anak-anak Indonesia diharapkan menjadi subyek-subyek kritis terhadap realitas dan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Kemampuan literasi mereka berimplikasi kepada bagaimana anak-anak Indonesia mengikuti proses pembelajaran dalam kelas dan juga saat mereka berada di luar kelas ketika berinteraksi dengan teman-teman sebayanya.

Kemampuan literasi bertujuan untuk memberikan bekal hidup kepada mereka agar menjadi subyek-subyek aktif, kritis, dan partisipatif. Pertanyaannya adalah sudah sejauh mana kemampuan literasi anak-anak Indonesia kita, apakah mereka sudah semakin baik dan menjadikan diri mereka sebagai pribadi-pribadi yang terus mengasah kemampuan diri?

Pada hari Selasa (03/12/2019), The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)menerbitkan hasil penelitian International Student Assessment (PISA) 2018 tentang pengetahuan murid dalam hal membaca, matematika dan ilmu pengetahuan, serta apa yang dapat mereka lakukan dengan pengetahuan tersebut.