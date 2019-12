BANJARMASINPOST.CO.ID - The Matrix 4 dan The Flash Siap Sapa Penggemarnya, Berikut Tanggal Rilis Resminya.

Warner Bros mengumumkan tanggal perilisan film The Matrix 4 dan The Flash.

Dilansir dari Variety, Rabu (11/12/2019), film The Flash dikatakan bakal rilis 1 Juli 2020. Sedangkan, The Matrix 4 bakal tayang pada 21 Mei 2021.

The Flash akan dibintangi oleh Ezra Miller yang memulai debutnya sebagai The Flash atau Zack Snyder di film Batman vs Superman.

Sedangkan, dibangku sutradara ada Andy Muschietti yang dulu menukangi film It.

Sementara itu, Keanu Reeves dan Anne Moss kembali dipercaya membintangi film Matrix keempat yang akan juga dibintangi oleh Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, dan Neil Patrick Harris.

Dibalik perilisan dua film tersebut, rupanya The Matrix 4 mengambil alih film Akira yang sampai saat ini belum dipastikan tanggal rilisnya.

Warner Bros dirumorkan menomor duakan Akira untuk saat ini padahal seharusnya diproduksi oleh Leonardo DiCaprio dan telah menerima kredit pajak bersyarat sebesar 18,5 juta dollar AS untuk pengambilan gambar di California.

Film yang diadaptasi dari manga atau kartun komik ini sedianya mengambil latar pasca-apokaliptik tahun 2060 di Tokyo dan diperkirakan menelan biaya hingga 92 juta dollar AS.

Selain The Matrix 4 dan The Flash, Warner Bros juga merilis tanggal tayang film ketiga dari Conjuring yang diberi judul The Conjuring: The Devil Made Me Do It pada 11 September 2020.

Sedangkan, film Mortal Kombat yang seharusnya rilis Maret 2021 dimajukan menjadi 15 Januari 2021.

