Tingkatkan Potensi Karier dan Peluang Usaha Millenial Banjarmasin, AXIS Gelar Pop Up Campus

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kesetaraan gender sudah sejak lama digaungkan, khususnya dalam dunia kerja.

Kiprah perempuan kerap terlihat di setiap sektor dan setara dengan laki-laki.

Digital Transformation & Innovation Manager PT AXA Service Indonesia, Netty Mei Rani mengatakan, mahasiswa terutama mahasiswi saat ini harus mampu keluar dari zona nyaman yang membuat kemampuan diri menjadi terbatas.

Hal tersebut dituturkannya dalam acara Pop Up Campus yang bertema Be The Future Starter with AXIS, Kamis (12/12/2019).

"Adanya masalah-masalah yang muncul imbas dari keberanian kita mengambil suatu langkah, akan membuat kita menjadi terus belajar untuk hal-hal baru dan pada akhirnya akan terbiasa untuk lakukan problem solving baik diri sendiri maupun lingkungan kerja," ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Bertempat di General Building Lecture ULM Banjarmasin, event ini digagas PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) melalui brand AXIS.

Tingginya kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing menjadikan kegiatan ini sebagai ajang untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas para peserta yang merupakan mahasiswa asal Banjarmasin dan sekitarnya.

Materi bertema Cewek Juga Bisa Jadi Leader tersebut dipaparkan Netty Mei Rani bersama Operation Head Astra Credit Companies, Andeli Monika.

Dalam menentukan tujuan karir sejak dini, dijelaskan GM Sales Kapan Lagi Youinverse, Gadiza Vahleri dan Founder sekaligus Owner Go Orbit & Cutbarberstore.id, Fitriyan Rozi dalam materi bertema Set Your Career Goals from Now.

Pada sesi selanjutnya, topik Kuy, Kenalin Karakater dan Passion Lo dibawakan secara langsung oleh Owner LampitRotan.com, Pondok Bang Fajeri & Ranger Komunitas BL Banjarmasin, Fajeri Hidayat dan Content Creator, Music & Vlogger, Tommy Kaganangan.