Heboh di Twitter, Penelpon Radio Prambors Bikin Nycta Gina dan DestaMahendra Ketakutan, Prank?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Heboh alias Viral di Twitter, penelpon radio Prambors bikin Nycta Gina dan Desta Mahendra Ketakutan, Prank?

Kemarin, Kamis (12/12/2019) jagat Twitter sempat heboh lantaran seorang pengguna yang menyebarkan rekaman siaran radio Prambors oleh dua penyiar ternama yakni Nycta Gina dan Desta Mahendra.

Rekaman siaran dalam program bertajuk Desta and Gina in The Morning di Prambors Radio tersebut bisa dikatakan begitu horor sampai-sampai Nycta Gina menjerit ketakutan.

Adalah percakapan antara si penelpon yang diminta bercerita pengalamannya oleh Nycta Gina dan Desta Mahendra.

Seorang penelpon perempuan yang mengaku bernama Selina menceritakan pengalamannya saat mengalami kecelakaan kepada penyiar dan juga pendengar radio Prambors.

Dari awal saja, cerita Selina itu membuat Nycta Gina mulai ketakutan.

"Kita berempat mau liburan ke luar kota naik mobil," ujar Selina membuka ceritanya.

“Terus ada mobil dari arah yang berlawanan, dan dia main handphone. Gara-gara itu kita jadi kecelakaan,” lanjutnya.

“Ya Ampuuunnn,” sahut Desta bersimpati.

“Sudah begitu kita nggak ada yang selamat sama sekali,” lanjut Selina.