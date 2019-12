Tahun Baruan Menikmati Pemandangan Kota Banjarmasin Hanya Ada di Summer Bed n Breakfast

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ingin melihat puncak malam Tahun Baru 2019 ke tahun 2020, di Kota Banjarmasin sambil menikmati menu spesial, datang saja ke Summer Hotel Banjarmasin.

Pesta kembang api di Siring Piere Tendean bakal terlihat jelas dari Summer Bed 'n Breakfast hotel di Jalan Veteran Nomor 3 Banjarmasin ini.

Menurut Supiani El Shirazy, Sales Manager Summer Hotel Banjarmasin, Jumat (13/12/2019), dalam pisah sambut tahun baru nanti ada tema Best View of The Year.

"Ada karaoke party dengan musik tahun 1980-1990-an dengan special ferform akan dihibur Dj Vhebian asal Jakarta acara live musik," tandasnya.

Supiani menambahkan, ada paket lainnya dengan tema Best View of New Year Room Rate End of Year.

"Harga kamar tipe Superior Rp 700.000 dan tipe deluxe Rp 800.000 nett, sudah termasuk sarapan," katanya.

Ada lagi Dinner and BBQ Package, tamu kamar hanya bayar Rp 150.000 per orang dan tamu luar Rp 200.000 per orang.

"Di paket ini bisa makan sepuasnya di malam tahun mulai pukul 20.00 Wita sampai 22.00 Wita. Diawali menu makan utama dan diakhiri menu penutup," kata Supiani didampingi Chef Sumarji Aris.

Setelah lewat pukul 22.00 Wita, lanjutnya, pihaknya menyiapkan menu spesial di tahun baru untuk memuaskan pelanggan.

"Kita menyiapkan menu ala carte, makanan santai sambil menunggu pisah sambut. Harganya cukup terjangkau, Rp 37.000 per porsi," ungkapnya.

Mengingat letak Summer Hotel cukup strategis, kata Supiani, hingga saat ini yang membooking sudah 30 persen.

"Kapasitas Cafe kami cukup terbatas, hanya 200 orang. Jadi, buruan membooking, nanti tidak kebagian," ajaknya.

(banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)