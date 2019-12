Jadwal Liga Italia Live RCTI & Bein Sports Mulai Malam Ini, Juventus vs Udinese, Napoli vs Parma

Jadwal Siaran Langsung Liga Italia di RCTI & Bein Sports Mulai Malam Ini, Pekan 16 Debut Gennaro Gattuso

BANJARMASINPOST.CO.ID - Liga Italia memasuki pekan ke 16 yang akan kembali disiarkan langsung oleh RCTI dan Live Bein Sports.

Di pekan 16 Liga Italia, RCTI dijadwalkan akan menyiarkan tiga pertandingan secara langsung (dan Live Streaming RCTI Plus), sementara sisanya bisa disaksikan di Bein Sports.

RCTI akan menyiarkan laga AS Roma vs SPAL, Fiorentina vs Inter Milan serta Cagliari vs Lazio.

Sementara laga-laga Liga Italia pekan 16 lainnya bisa disaksikan lewat Bein Sports.

Di pekan 16 Liga Itali sendiri sorotan tertuju ke Gennaro Gattuso.

Meski Gennaro Gattuso telah mengambil alih posisi Carlo Ancelotti di Napoli, masukan dari eks pelatihnya itu bakal terus mengalir.

Kabar mengejutkan datang dari klub asal Italia, Napoli, seusai lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2019-2020.

Tidak ada yang menduga jika pertandingan melawan Genk di Liga Champions bakal menjadi pertadingan terakhir Carlo Ancelotti bersama Napoli.

Beberapa jam usai meraih kemenangan 4-0 atas Genk, Napoli memecat Carlo Ancelotti dari kursi pelatih.