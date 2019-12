Rekam Aksi Penonton DWP 2019, Ponsel DJ Martin Garrix Jatuh dan Ini yang Terjadi

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Disjoki (DJ) Martin Garrix menjadi penutup di panggung utama Garuda Land dalam acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 di JIExpo Kemayoran, Sabtu (14/12/2019) dini hari.

Martin naik ke panggung megah dan mewah tersebut pukul 02.30 WIB. Ia langsung membuka penampilannya lewat mash up "Latency" dan "Turn Up The Speaker".

Penampilan berlanjut dengan lagu '"Virus" dan langsung disambung "Like I Do" karya Guskauil.

Martin Garrix mengangkat kedua tangannya ke atas dan bertepuk tangan.

Ajakan Martin Garrix disambut tepuk tangan partygoers DWP yang serempak serta diiringi musik EDM-nya.

Melihat penonton asyik bergoyang, Martin Garrix mengeluarkan ponselnya untuk mengabadikan kemeriahan di DWP yang dia ciptakan itu.

Namun saat dia merekam, ponselnya jatuh ke lantai panggung.

Hal itu tidak membuat kemeriahan panggung berkurang. Garrix lalu memainkan "Glitch".

"Djakarta Warehouse Project apa kabar? Siap mendengar lagu baru?" sorak Martin Garrix sebelum memainkan lagu baru bertajuk "Hold On".

Sambil berjingkrak-jingkrak mengikuti musik yang penuh gelora, ia membawakan lagu hitnya seperti "Pizza", "In The Name of Love", "Forever", "The Only Way is Up", dan "Scared To Be Lonely".

Martin Garrix juga memutar lagu yang tidak asing bagi telinga penggemarnya, "Animals".

Sepanjang penampilannya di DWP 2019, Garrix sesekali naik ke atas set DJ untuk membakar suasana.

Pada akhirnya, aksi Martin Garrix berakhir pada pukul 04.00 WIB.

Semburan asap putih dan kembang api keluar dari bagian atas panggung Garuda Land mengakhiri hari pertama DWP 2019.

