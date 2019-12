BERLANGSUNG! Live Streaming Bein Sports Xtra AC Milan vs Sassuolo Liga Italia, Tak Live RCTI

Live Streaming AC Milan vs Sassuolo Liga Italia, Live Streaming Bein Sports Xtra dan Live Streaming TV Online

Link Live Streaming Bein Sports Xtra duel AC Milan vs Sassuolo yang bisa diakses mulai Minggu (15/12/2019) malam ini via Live Streaming TV Online. Namun tak Siaran Langsung RCTI dan saat ini Sedang Berlangsung.

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, Live Streaming AC Milan vs Sassuolo di Liga Italia yang akan tersaji. Selain itu Live Streaming Beinsports Xtra juga menayangkan laga ini namun tak Live Streaming RCTI.

Siaran langsung Live Streaming Bein Sports Xtra dan Live Streaming TV Online laga AC Milan vs Sassuolo di Liga Italia akan dimulai pada pukul 21.00 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id. Namun tak tayang via Siaran Langsung RCTI.

Link Live Streaming AC Milan vs Sassuolo di Liga Italia malam ini nanti bisa diakses via tautan Live Streaming Bein Sports Xtra yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

• LIVE beIN Sport 1! Link Live Streaming Valencia vs Real Madrid di Liga Spanyol, Asa Salip Barcelona

• SESAAT LAGI! Live Streaming Bein Sports Xtra AC Milan vs Sassuolo Liga Italia, Tak Live RCTI

Pekan ke-16 Serie A Italia 2019/20 akan menyajikan laga antara AC Milan melawan Sassuolo di San Siro, Minggu (15/12/19), pukul 21.00 WIB. AC Milan diprediksi bakal menemui hadangan yang cukup berat untuk bisa meraih tiga poin.

AC Milan tengah memperbaiki trennya dengan dua kemenangan beruntun di dua pekan terakhir Serie A Italia. Dalam dua laga terakhir, tim asuhan Stefano Pioli mengalahkan Parma dengan 1-0, dilanjutkan dengan menekuk Bologna 3-2.

Hanya saja, dua kemenangan itu belum membuktikan bahwa Milan bisa menang dengan meyakinkan. Enam kemenangan Rossoneri musim ini didapatkan dengan margin satu gol. Artinya, baik lini depan maupun pertahanan Milan masih rentan.

• BERLANGSUNG Link Mola TV! Live Streaming Man United vs Everton Liga Inggris, Tak Live TV Online TVRI

• BERLANGSUNG Link Bein Sports 2! Live Streaming TV Online Juventus vs Udinese Liga Italia

• LINK MOLA TV! Live Streaming Arsenal vs Man City di TV Online Liga Inggris, Tak Siaran Langsung TVRI

• BERLANGSUNG Link Mola TV! Live Streaming Man United vs Everton Liga Inggris, Tak Live TV Online TVRI

Salah satu kelemahan yang terlihat jelas ialah start yang lamban. Dalam laga di mana sang lawan bisa mencetak gol, Milan sering kebobolan terlebih dahulu di 30 menit pertama. Selain itu, Rossoneri juga tidak bisa mencetak gol cepat.

Hanya saja, jika dilihat dari segi motivasi tim, dua kemenangan terakhir sangat penting bagi Milan. Selain meningkatkan kepercayaan fans, motivasi ini juga bisa membuat penggawa Milan semakin yakin kala menghadapi tim di luar 10 besar seperti Sassuolo.

Sassuolo kini menempati peringkat ke-14 klasemen sementara Serie A Italia. Dari sembilan laga liga domestik terakhir, mereka hanya bisa menang dua kali. Neroverdi juga cukup dirugikan dengan pelatih Roberto De Zerbi yang kerap ingin bermain terbuka.