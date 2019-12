BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Pamungkas Persija Vs Persebaya di Liga 1 2019, Bambang Pamungkas Pensiun? Almost There

Persija Jakarta dan Bambang Pamungkas kompak mengunggah sesuatu yang sama tentang laga kandang terakhir Macan Kemayoran di Liga 1 2019.

Laga kandang terakhir Persija Jakarta di Liga 1 2019 yakni menjamu Persebaya Surabaya yang merupakan pekan ke-33.

Pertandingan pekan ke-33 Liga 1 2019 Persija Jakarta Vs Persebaya Surabaya bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa (17/12/2019).

Menjelang laga tersebut Persija Jakarta mengunggah tentang Bambang Pamungkas di akun resmi instagram mereka.

Pada unggahan tersebut Persija Jakarta menuliskan caption "Almost there".

Bahkan unggahan tentang Bambang Pamungkas tidak hanya sekali dilakukan.

Akun instargram Persija Jakarta kembali mengunggah tentang Bambang Pamungkas.

Unggahan tersebut memajang foto Bambang Pamungkas dengan tulisan "Almost there" serta keterangan pertandingan Persija Jakarta Vs Persebaya Surabaya.

Dalam captionya Persija Jakarta menuliskan "Laga Home Pamungkas" serta keterangan pertandingan Macan Kemayoran Vs Persebaya Surabaya.

