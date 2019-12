LIVE Streaming TV Online Arsenal vs Man City Liga Inggris di Mola TV, Tak Siaran Langsung TVRI

Live Streaming Arsenal vs Man City di Liga Inggris, Live Streaming Mola TV dan Tak Siaran Langsung TVRI

Arsenal akan menjamu Manchester City akhir pekan ini dalam rangka usahanya untuk naik peringkat di tabel klasemen setelah menang 3-1 atas West Ham pekan kemarin.

The Gunners saat ini duduk di peringkat sembilan klasemen Liga Inggris, dan kemenangan atas City bisa membuat mereka melonjak ke urutan lima.

Akan tetapi badai cedera menerpa skuad Arsenal jelang laga melawan juara bertahan Liga Inggris tersebut.

Pemain penting Arsenal seperti Kieran Tierney, Hector Bellerin, Granit Xhaka dan Nicolas Pepe diragukan untuk tampil di pertandingan melawan Man City.

Namun bukan hanya Arsenal yang dipusingkan oleh masalah cedera, Man City juga dihadapkan pada masalah yang relatif sama, bahkan bisa dibilang lebih parah.

Sebab The Citizen tidak akan diperkuat oleh dua pemain kunci mereka, yakni John Stones dan Sergio Aguero.