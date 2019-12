LIVE Streaming TV Online Bein Sports 2 Juventus vs Udinese Liga Italia, Tak Siaran Langsung RCTI

Live Streaming Juventus vs Udinese, Live Streaming Bein Sports 2 Liga Italia namun Tak Siaran Langsung RCTI

Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, dan Gonzalo Higuain memberikan pesan kepada pelatih Maurizio Sarri bahwa ketiganya bisa bermain bersama di lini serang Juventus.

Bukti perpaduan ketiganya tercipta saat Juventus menang 2-0 atas Bayer Leverkusen di Liga Champions di BayArena, Kamis (12/12) dini hari WIB.

Dalam pertandingan itu Ronaldo mencetak gol di menit ke-75 berkat assist Dybala yang masuk di babak kedua usai menggantikan Federico Bernardeschi. Satu gol lainnya dilesakkan Higuain di menit ke-90+2.

Tampilnya Ronaldo, Dybala, dan Higuain secara bersamaan sejak menit awal masih seperti hal yang tabu di bawah komando Sarri.

Pada Oktober lalu, dengan tegas Sarri menyatakan tidak akan mungkin mewujudkan tampilnya trio maut Si Nyonya Tua, Ronaldo, Dybala, dan Higuain secara bersamaan saat melawan Bayer Leverkusen di Liga Champions.

Pernyataan pelatih asal Italia itu pun berlanjut hingga kini. Bahkan sejak musim 2019/2020 dimulai sampai dengan melawan Leverkusen di Liga Champions, Sarri tidak pernah memainkan Ronaldo, Dybala, dan Higuain secara bersamaan sejak menit awal.