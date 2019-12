Rahasia Pernikahan Ahok BTP & Veronica Tan Dibongkar Serta Pengorbanan Puput Nastiti Devi di 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rahasia Pernikahan Ahok BTP & Veronica Tan Dibongkar & Pengorbanan Puput Nastiti Devi di Kaleidoskop 2019

Sepanjang 2019, banyak yang terjadi pada Basuki Tjahaja Purnama ( BTP ) alias Ahok. Baik soal perceraian dengan Veronica Tan maupun Pernikahan dengan Puput Nastiti Devi.

Masih teringat jelas bagaimana fase perceraian Ahok dan Veronica Tan yang kemudian BTP melakukan pernikahan dengan Veronica Tan.

Dalam fase itu, Rupanya Fifi Lety Indra, adik Ahok menyimpan kekecewaan atas perceraian dengan Veronica Tan. Namun setelahnya, BTP melakukan pernikahan dengan Puput Nastiti Devi.

Kekecewaan Fifi Lety terlihat setelah menjawab pertanyaan netizen di akun Instagram pribadinya, @fifiletytjahajapurnama.

Awalnya Fifi Lety mengunggah foto dirinya bersama kakek dan neneknya.

"Selamat Hari Minggu, Doa restu kakek nenek Yg pertama tentunya akan jauh Lebih Baik."

"Really honor and love my soon to be 95 years old #grandparents."

"Puji Tuhan Kakek Nenek masih kuat jalan kaki pagi ini ke gereja dan kita bertiga mau ucapkan Trima kasih atas doa support untuk keluarga kami." tulis Fifi Lety pada keterangan foto yang diunggah Minggu (27/1/2019).

Unggahan itu banyak mendapat komentar dari warganet.