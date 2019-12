SEKARANG! Video Live Streaming TVRI Final Badminton World Tour Finals 2019 Ginting & Ahsan/Hendra

SEKARANG! Video Live Streaming Badminton BWF World Tour Finals 2019 di via Live Streaming Usee TV & TVRI, Anthony Sinisuka Ginting vs Kento Momota & Ahsan/Hendra vs Endo/Watanabe

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat ini sedang berlangsung Live Streaming TVRI BWF World Tour Finals 2019 yang sudah masuk babak final pada Minggu (15/12/2019), dimana

Final BWF World Tour Finals 2019 dapat ditonton via Siaran Langsung TVRI (via Live Streaming Usee TV). Juga dapat diakses via Live Streaming YouTube BWF menggunakan VPN dan Vidio.com (Berbayar) mulai pukul 12.00 WIB.

Anthony Sinisuka Ginting dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan berhasil melangkah ke final setelah menumbangkan lawan-lawan mereka pada fase semifinal.

Anthony Sinisuka Ginting yang turun pada nomor tunggal putra lebih dulu maju ke final setelah mengalahkan juara Olimpiade sekaligus wakil tuan rumah, Chen Long.

Anthony menang melalui permainan dua gim langsung dengan skor 21-15, 21-15 di Tianhe Gymnasium, Guangzhou, China, Sabtu (14/12/2019).

Pada laga final, pebulu tangkis berusia 23 tahun itu akan berhadapan dengan Kento Momota (Jepang).

Menariknya, potensi terjadinya duel antara Anthony dan Momota sempat mengundang perhatian warganet di media sosial.

Kata 'MomoGi' yang merupakan singkatan dari Momota dan Ginting ramai dibicarakan warganet di Twitter.

Meski didukung warganet untuk saling bentrok, Anthony perlu mewaspadao permainan Momota pada laga final nanti.