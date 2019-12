Terminal Baru Bandara Syamsudin Noor Resmi Beroperasi, Biro Travel di Kalsel Rasakan Dampak Positif

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Status Bandara Internasional sudah resmi disematkan pada Bandara Syamsudin Noor, hal ini ditandai beroperasinya terminal baru disertai jalur atau rute menuju lokasi baru.

Hal ini berpengaruh pada biro-biro travel di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang menyediakan tiket maupun fasilitas paket perjalanan dari dan ke Banjarmasin.

Seperti dirasakan PT Alanasya Borneo Raya Tour, antusiasme masyarakat cukup besar terutama di fase penghujung tahun.

"Yang paling laris tahun ini hingga seat habis pun masih banyak yang tanya yakni open trip ke Pulau Samber Gelap Kotabaru dibanderol Rp 990.000 per orang selama tiga hari dua malam," jelas Marketing PT Alanasya Borneo Raya Tour, Budi kepada Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (14/12/2019).

• Balapan Liar Resahkan Warga Palangkaraya, Polisi Amankan 21 Kendaraan Bermotor

• Sesal Irish Bella pada Ammar Zoni yang Ucapkan Hal Ini, Ibel Ungkap Fakta di Depan Melaney Ricardo

• Tidak Penuhi Syarat, 269 Pelamar CPNS di Kabupaten Banjar Dicoret

• Malam-malam, Ashanty Nekat Lakukan Ini di Depan Anang, Ibu Sambung Aurel Hermansyah Bikin Begini

Selain lokal Kalsel, yang paling banyak permintaan di travel agent adalah destinasi ke Malang seharga Rp 2.550.000 per orang selama tiga hari dua malam, kemudian Bali & Nusa Penida Rp 3.750.000 per orang selama empat hari tiga malam. Selain tujuan domestik, paket trip ke luar negeri yaitu Singapore-Malaysia dipatok Rp 2.950.000 per orang selama empat hari tiga malam.

Tidak hanya memudahkan wisatawan Kalsel berlibur ke luar pulau, namun juga adanya terminal baru turut menarik kunjungan wisatawan dari luar untuk menikmati wisata di Banua.

Budi mengatakan prospek wisata andalan di Kalsel tentunya masih berupa wisata yang berbasis sungai dengan kearifan lokal, seperti pasar terapung mini yang sekarang terdapat di kota tepatnya di Siring Menara Pierre Tendean Banjarmasin, dilanjutkan dengan wisata susur sungai.

Potensi lainnya, wisatawan menikmati sunrise di sungai kuin melewati hutan nipah dan mangrove serta kehidupan budaya lokal penduduk asli Banjarmasin yang tinggal di pinggiran sungai.

Manager PT Alanasya Borneo Raya Tour, Ressa Diman Rahar Dini menambahkan, kenaikan harga paket di 2020 nanti bergantung pada perubahan harga tiket dan tergantung dari nilai tukar USDollar terhadap Rupiah.

"Kami berharap stabilitas ekonomi dan keamanan negara semakin membaik. Selain paket liburan yang ada, kami juga sediakan paket sesuai keinginan dan budget costumer," imbuhnya.