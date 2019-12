LIVE RCTI - Live Streaming TV Online Bein Sports 2 Fiorentina vs Inter Milan Liga Italia Malam Ini

Live Streaming Fiorentina vs Inter Milan Liga Italia, Live Streaming Bein Sports 2 dan Siaran Langsung RCTI

Link Live Streaming RCTI + & Live Streaming TV Online Beinsports 2 duel Fiorentina vs Inter Milan yang bisa diakses mulai Senin (16/12/2019) dinihari atau malam ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung RCTI + dan Live Streaming Fiorentina vs Inter Milan di Liga Italia yang akan tersaji pada Senin (16/12/2019) pukul 02.00 WIB. Selain itu Live Streaming Bein Sports 2 juga menayangkan laga ini.

Siaran langsung Live Streaming Beinsports 2 dan Live Streaming RCTI serta Live Streaming TV Online laga Fiorentina vs Inter Milan akan dimulai pada pukul 02.00 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram RCTI.

Link Live Streaming Fiorentina vs Inter Milan di Liga Italia malam ini nanti bisa diakses via tautan live streaming Bein Sports 2 yang disediakan via beinsports.com, Siaran Langsung RCTI + dan vidio.com premier (berbayar).

Pertandingan ini bisa berarti penting bagi penjaga gawang Inter Milan, Samir Handanovic.

Kiper asal Slovenia ini berpeluang mendapatkan hasil clean sheet alias tidak kebobolan ke-100 di Liga Italia selama dia membela Inter Milan.

Dikutip dari Bolasport, Memperkuat Tim Biru-Hitam sejak 2012-2013, Handanovic kini telah mengoleksi 99 clean sheet.

Hasil clean sheet-nya di Liga Italia sejak 2012-13 berturut-turut adalah 9 kali (2012-2013), 15 (2013-2014), 11 (2014-2015), 15 (2015-2016), 9 (2016-2017), 17 (2017-2018), dan 17 (2018-2019).

Musim ini Handanovic sudah memperoleh 6 hasil clean sheet hingga pekan ke-15 Liga Italia.

Dalam 99 laga sebelumnya di mana Handanovic mendapatkan hasil clean sheet, Inter Milan menang 79 kali dan imbang 20 kali.

Handanovic sendiri rata-rata membuat 2,79 penyelamatan dalam 99 laga itu.