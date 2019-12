Sebab Sakit Kanker Vidi Aldiano Disebut karena Karma, Rossa Bereaksi, Terkait Parodi Melly Goeslaw?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebab sakit Kanker Ginjal yang diderita Vidi Aldiano disebut karena karma, Rossa bereaksi begini. Terkait sohib Syahrini, Melly Goeslaw?

Vidi Aldiano menderita kanker ginjal mendapat komentar pedas warganet yang menyebut sakitnya karena suka nyinyir. Akan tetapi, tudingan itu dibalas Rossa.

Penyanyi Vidi Aldiano baru saja menjalani operasi kanker ginjal yang diidapnya.

Memang, sakitnya Vidi Aldiano tersebut mengejutkan publik, lantaran selama ini sahabat Rossa tersebut tak pernah terlihat sakit.

Pada unggahan instagramnya Rossa mengunggah beberapa momen kebersamaan dengan Vidi Aldiano, Jumat (13/12/2019).

@itsrossa910

Dear sahabat gue yang baik hati @vidialdiano , please get well soon.

I pray Allah will make everything easy for you, diangkat penyakitnya, dilancarkan pengobatannya dan kamu bisa cepat beraktivitas lagi.

Jangan lama2 sakitnya, nanti gue kangen, trus kita belom rapihin rumah baru lo. Love you Vidi

Minta doanya dr semua ya

Namun unggahan Rossa tersebut justru mendapat komentar tak baik dari seorang warganet.