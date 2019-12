Semakin Diminati, 5 Pekerjaan Freelance Ini Bergaji hingga Miliaran Rupiah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tidak terikat dalam satu perusahaan konvensional saat ini ternyata lebih memberikan kenyamanan bagi sebagian orang.

Tidak heran, semakin banyak orang yang memilih pekerjaan lepas alias freelance. Bahkan, seiring tumbuhnya platform digital membuat freelance semakin diminati ditahun-tahun ke depan.

Platform Freelancing Global Upwork merilis pekerjaan freelance semakin diminati terutama untuk platform-platform digital yang kini terus berkembang pesat.

Peningkatan permintaan akan tenaga kerja ini sekaligus mendorong peningkatan penghasilan di beberapa bidang pekerjaan.

Mengutip CNBC, Senin (16/13/2019), ada banyak pekerjaan freelance yang menjanjikan dari sisi pendapatan bahkan bisa mencapai 90.000 dollar AS per tahun atau Rp 1,2 miliar per tahun (kurs Rp 14.000 per dollar AS).

"Orang-orang berpikir sedikit berbeda tentang peningkatan ekonomi dengan bekerja lepas. Laporan ini menunjukkan betapa beragamnya segmen ekonomi ini dan seberapa besar pekerjaan yang dibutuhkan dengan keterampilan tinggi," kata Adam Ozimek, kepala ekonom Upwork.

Hampir 60 juta orang Amerika menjadi pekerja paruh waktu pada tahun 2019, baik penuh waktu atau paruh waktu.

Ini sekaligus mewakili lebih dari sepertiga tenaga kerja Amerika, menurut sebuah studi terpisah dari upwork dan freelancers union.

Sebuah studi oleh mitra Management By Objective (MBO) menemukan lebih dari setengah pekerja independen penuh waktu mengatakan mereka merasa lebih 'aman' secara finansial dalam peran mereka saat ini daripada di pekerjaan yang konvesional.

Laporan itu menemukan, ada lebih dari 15 juta pekerja lepas penuh waktu, dengan 1 dari 5 pekerja berpenghasilan lebih dari 100.000 dollar AS per tahun atau Rp 1,4 miliar setahun.