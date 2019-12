Update Klasemen Liga 1 Pekan 33 Usai Hasil Persipura & Persib, Posisi Zona Piala AFC Sengit! 

Update Klasemen Liga 1 2019 Usai Hasil Arema FC vs Bali United 3-2, Persipura vs Barito Putera 0-1, Persib Bandung vs Badak Lampung 4-0, Persikabo vs Persela 1-1 dan Bhayangkara FC vs Kalteng Putra 1-0

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen Liga 1 Terbaru Pekan 33 mengalami perubahan usai lima laga antara Arema FC vs Bali United, Persipura vs Barito Putera, Persib Bandung vs Badak Lampung, Persikabo vs Persela dan Bhayangkara FC vs Kalteng Putra dihelat pada Senin (16/12/2019).

Persipura, Bhayangkara FC dan Borneo FC bersaing merebut posisi 2 atau Runner Up di Klasemen Liga 1 demi berlaga di Piala AFC 2020.

Arema FC berhasil menang atas Bali United dengan skor 3-2. Dalam laga yang dihelat di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang,

Gol Arema FC diciptakan oleh Ridwan Tawainella pada menit ke-18, Muhammad Rafli (26'), dan Muhammad Nasir (64').

Sementara itu, gol Bali United dilesatkan Aldiano Herdianto pada menit ke-14 dan Irfan Bachdim (48').

Atas hasil tersebut, Arema FC naik ke posis 8 dengan torehan 46 poin.

Di pertandingan lain,Persib Bandung menang 4-0 atas Perseru Badak Lampung di Stadion Si Jalak Harupat.

Dengan hasil itu Persib naik satu tingkat ke posisi enam klasemen sementara dengan 48 poin. Sedangkan Badak Lampung sudah pasti terdegradasi ke Liga 2 musim depan.

Tim degradasi lainnya, Kalteng Putra turut takluk atas Bhayangkara FC dengan skor 1-0. Gol Bruno Matos membawa Bhayangkara FC meraih poin penuh dan mengamankan diri di posisi 3 dengan 50 poin.

Sedangkan Tira-Persikabo gagal menumbangkan tamunya, Persela Lamongan.

Tira-Persikabo kontra Persela Lamongan selesai dengan skor 1-1 untuk lanjutan Liga 1 2019 di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor.

Hasil ini merupakan catatan kurang bagus terakhir Tira-Persikabo pada partai home pamungkas mereka pada Liga 1 2019.

Tira Persikabo kini di posisi 12 dengan 42 poin sedangkan Persela berada di posisi 14 dengan 41 poin.

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)