Jasa Rental Alat Camping Kian Diminati, Capai 60 Penyewa Per Hari di Penghujung Tahun

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Jasa rental alat-alat camping semakin kebanjiran orderan memasuki pekan ketiga Desember 2019. Hal ini dirasakan oleh para pengusaha sewa alat camping di Banjarmasin dan Banjarbaru.

Di M2P rental alat camping Banjarbaru misalnya, permintaan sewa sejak Oktober hingga awal Desember 2019 mengalami lonjakan, karena banyaknya event yang dilaksanakan di tempat outdoor.

"Hingga pertengahan Desember 2019, permintaan sewa meningkat 30 persen dr November 2019. Jumlah penyewa sekitar 20 orang hingga 60 orang saat weekend," jelas Owner Owner M2P rental alat camping Banjarbaru, Mirwanto kepada Banjarmasinpost.co.id, Selasa (17/12/2019).

Diakuinya, hingga saat ini dari 26-31 Desember 2019 hampir 90 persen peralatan sudah terbooking. Untuk mengantisi lonjakan permintaan saat tahun baru, terdapat penambahan stok tenda dome yang berkapasitas maksimal 2 orang dan 4 orang.

Selama Desember pihaknya tidak memberikan promo secara khusus, hanya untuk pelanggan yang sudah memiliki kartu member yang diberi diskon menyesuaikan dari total sewa.

"Harga sewa tidak ada perubahan, sewa tenda dipatok mulai Rp 20.000 hingga Rp Rp 250.000 per hari sesuai kapasitas muatan. Ada pula kompor portable ditarif Rp 10.000 per hari, hammock Rp 10.000 per hari, matras Rp 5.000 per hari, sleeping bag Rp 15.000 per hari, tas carrier Rp 30.000 per hari dan lainnya," urainya.

Tempat penyewaan alat camping lainnya, Fun Camping Banjarmasin turut merasakan lonjakan permintaan dari costumer.

"Kalau weekend biasanya mencapai 50 penyewa. Kalau weekday paling sekitar 10-20 penyewa. Kami juga sediakan alat baru kompor hi-cook sewanya Rp 20.000 dan terpal sekarang kami juga ada menyewakan dari ukuran 2x3 sampai 10x12 sewanya Rp 15.000-120.000," ujar Owner Fun Camping, Suci Sholehah.

Costumer sedang melihat-lihat alat camping di Fun Camping Banjarmasin (istimewa/suci sholehah)

Selama Desember diakuinya tidak ada promo, karena perhitungan waktu sewanya sudah ditoleransi. Di tempatnya sewa selama 24 jam hingga 4 hari, jika ada frame patah juga patok tenda hilang pihaknya tidak meminta ganti. Meskipun tidak promo, namun sudah meminimalisir dalam hal denda.

Selain menyewakan, Fun Camping juga menjual peralatan camping tersebut. Yang paling laris adalah

tas seharga Ro 300.000-799.000, lalu alat masak dibanderol Rp 110.000-270.000, hammock seharga Rp 90.000-175.000, dan sleeping bag dipatok Rp 120.000-140.000.

Sebagian besar pembeli dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Pemasarannya sendiri melalui media sosial, situs penjualan OLX, dan marketplace.

Dari hasil usaha alat-alat camping tersebut, Suci mengklaim dapat mengumpulkan omzet sebesar Rp 80 juta per bulan. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)