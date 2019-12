Klasemen Akhir Liga 1 Pekan 33, Bambang Pamungkas Pensiun, Hasil Persija vs Persebaya 1-2

Update Klasemen Liga 1 2019 Usai Hasil Persija vs Persebaya, PSIS vs Madura United & Semen Padang vs Borneo FC.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen Liga 1 Pekan 33 mengalami perubahan usai tiga laga antara Persija vs Persebaya, PSIS vs Madura United & Semen Padang vs Borneo FC dihelat pada Selasa (17/12/2019).

Bambang Pamungkas Pensiun harus diwarnai dengan kekalahan 1-2 Persija Jakarta atas Persebaya Surabaya dalam laga pekan ke-33 di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Dua gol Persebaya Surabaya ke gawang Persija Jakarta tercipta melalui Osvaldo Haay (8') dan Diogo Campos (23').

Sedangkan gol Persija Jakarta ke gawang Persebaya dicetak Marko Simic melalui titik putih pada menit ke-31.

Tambaha tiga angka menghantarkan tim besutan Aji Santoso naik ke peringkat ketiga dan menggeser Borneo FC.

Persebaya Surabaya telah mengoleksi 51 poin dan hanya terpaut satu angka saja dari Persipura Jayapura yang menjadi runner-up.

Sementara itu Persija Jakarta tidak beranjak dari peringkat ke-13 dengan 41 poin.

Di pertandingan lain, laga PSIS Semarang vs Madura United berakhir dengan skor 2-3.

Bermain di depan pendukungnya sendiri, PSIS takluk atas Madura United.