LINK INDOSIAR! Live Streaming TV Online Persija vs Persebaya Liga 1 2019 di Vidio.com, Simic Main

Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), merupakan laga spesial bagi Persija.

Selain laga Ini merupakan pertandingan kandang terakhir Persija di Liga 1 musim ini, laga ini juga akan menjadi panggung perpisahan legenda hidup Persija Bambang Pamungkas bersama Persija di hadapan puluhan ribu The Jakmania.

“Pagi ini, saya mendengar kabar kalau dia akan pensiun,” ujar pelatih Persija Edson Tavares pada konferensi pers sebelum pertandingan melawan Persebaya Surabaya dilansir dari laman resmi Liga 1 2019.

Bahkan pelatih asal Brasil ini akan mempersiapkan perpisahan yang manis bagi pemain yang akrab disapa Bepe ini.

Salah satunya akan memberikan kesempatan bermain dari menit awal.

Sebelumnya Bambang Pamungkas dan Persija telah menunjukkan gelagat pemain berusia 39 tahun ini bakal gantung sepatu melalui unggahan di Instagram.