Head to Head & Jadwal Live Streaming Bein Sports 1 Barcelona vs Real Madrid, El Clasico Liga Spanyol

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan laga akbar El Clasico via Live Streaming Barcelona vs Real Madrid di Liga Spanyol di Live Streaming Beinsports 1 yang tersaji tengah pekan ini. Cek Head to Head dan Prediksi laga ini.

Laga Barcelona vs Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico dijadwalkan disiarkan langsung via Live Streaming Bein Sports 1 dan Live Streaming TV Online Vidio.com pada Kamis (19/12/2019) dinihari pukul 02.00 WIB.

Live Streaming Barcelona vs Real Madrid dapat diakses lewat Live Streaming Beinsports 1 (beinsports.id) atau Live Streaming TV Online vidio.com premier.

Laga sarat gengsi bertajuk El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid dipastikan tidak akan ditunda lagi.

Hal ini diungkapkan oleh Presiden Barcelona, Josep Mario Bartomeu. Sebetulnya, El Clasico pertama musim ini akan digelar pada 26 Oktober lalu.

Namun, laga tersebut terpaksa ditunda karena ada unjuk rasa soal kemerdekaan Catalonia di Barcelona. Pada akhirnya, jadwal El Clasico tersebut dipindah tengah pekan depan pada Rabu (18/12/2019).

Terkait dengan hal ini, Bartomeu memastikan Stadion Camp Nou sudah siap dan laga tidak akan ditunda lagi.

"Saya bisa menjamin jika El Clasico tidak akan ditunda. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan laga ini berjalan. Kita semua tahu jika saat ini Catalonia sedang dalam situasi yang rumit," kata Bartomeu dikutip dari situs web ND Tv.

"Stadion Camp Nou adalah tempat kebebasan berekspresi dan selalu seperti itu. Semoga laga ini bisa menjadi pesan jika situasi sudah normal dan tenang," tutur Bartomeu menambahkan.