Kumpulan Ucapan Selamat Hari Ibu 2019 dalam Bahasa Inggris, Pas untuk WhatsApp, Facebook & Instagram

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hari Ibu diperingati setiap tanggal 22 Desember. Berikut kumpulan ucapan selamat hari Ibu lengkap dalam Bahasa Inggris dan artinya.

Hari Ibu menjadi momentum tepat untuk memberikan penghargaan kepada perjuangan yang dilakukan ibu selama ini. Bisa diucapkan untuk update status di WhatsApp, Facebook, atau Instagram

Kumpulan Ucapan Selamat Hari Ibu dalam Bahasa Inggris lengkap dengan artinya, cocok untuk update status di WhatsApp, Facebook, atau Instagram.

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk merayakan hari ibu seperti sekadar memberi ucapan selamat atau bahkan memberi kado.

Kamu bisa memberikan ucapan-ucapan romantis kepada ibu.

Utarakan semua rasa terimakasihmu selama ini atas segala jasanya dalam merawat dan membesarkanmu.

Selain mengucapkan secara langsung, kamu bisa memberikan ucapan lewat update status di sosial media.

Tidak ada salahnya untuk memberikan ucapan selamat hari ibu berbahasa inggris.

Nah, berikut kumpulan ucapan Selamat Hari Ibu berbahasa Inggris lengkap dengan artinya, cocok untuk update status di WhatsApp, Facebook, atau Instagram dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber, Jumat (21/12/2018).

1. I’m so proud to be your kid. Happy Mother’s Day!