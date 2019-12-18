Carabao Cup
LIVE MOLA TV! Live Streaming TV Online Oxford vs Man City di Carabao Cup (Piala Liga Inggris)
LIVE MOLA TV! Live Streaming TV Online Oxford vs Man City di Carabao Cup (Piala Liga Inggris)
Link Live Streaming Mola TV Oxford vs Manchester City di Carabao Cup atau Piala Liga Inggris 2019/2020 malam ini via Live Streaming TV Online www.mola.tv tersaji
BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming MolaTV pertandingan via Live Streaming Oxford vs Man City di Carabao Cup atau Piala Liga Inggris yang tersaji malam ini Kamis (19/12/2019) dinihari.
Live Streaming Mola TV menayangkan duel Oxford vs Manchester City dapat diakses via Live Streaming TV Online di Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming dan aplikasi Mola TV, bukan di website www.mola.tv
Live Streaming Oxford vs Man City hanya bisa disaksikan via Live Streaming MolaTV lewat Aplikasi Mola TV yang linknya ada di bagian berita ini.
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Jelang laga ini, ruang ganti Manchester City dipanaskan oleh nama Mikel Arteta.
Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, membenarkan sang asisten Mikel Arteta telah mengadakan pembicaraan dengan Arsenal.
Asisten Pep Guardiola di Manchester City, Mikel Arteta, menjadi kandidat utama untuk menggantikan Unai Emery sebagai pelatih kepala Arsenal.
Direktur manajemen Arsenal, Vinai Venkatesham, dikabarkan telah bertemu Arteta pada hari Minggu (15/12/2019) kemarin.
Pertemuan tersebut membicarakan lebih lanjut mengenai tawaran yang mereka ajukan kepada Arteta untuk menjadi pelatih The Gunners.
Hal itu diakui kebenarannya oleh Guardiola dalam konferensi pers jelang laga Man City melawan Oxford United di Piala Liga Inggris.
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