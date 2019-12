LIVE RCTI + : Link Live Streaming Sampdoria vs Juventus, Link TV Online Bein Sports 2 Liga Italia

Live Streaming Sampdoria vs Juventus, Live Streaming TV Online, Live Streaming Bein Sports 2 Liga Italia dan Siaran Langsung RCTI

Link Live Streaming RCTI + & Live Streaming TV Online Beinsports 2 duel Sampdoria vs Juventus yang bisa diakses mulai Rabu (18/12/2019) malam ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung RCTI + dan Live Streaming Sampdoria vs Juventus di Liga Italia yang akan tersaji pada Rabu (18/12/2019) malam ini. Selain itu Live Streaming Bein Sports 2 juga menayangkan laga ini.

Siaran langsung Live Streaming Beinsports 2 dan Live Streaming RCTI dan Live Streaming TV Online laga Sampdoria vs Juventus akan dimulai pada pukul 24.00 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram RCTI.

Link Live Streaming Sampdoria vs Juventus di Liga Italia malam ini nanti bisa diakses via tautan live streaming Bein Sports 2 yang disediakan via beinsports.com, Siaran Langsung RCTI + dan vidio.com premier (berbayar).

Pada pertandingan yang digelar di Stadion Luigi Ferraris tersebut, kiper veteran Gianluigi Buffon bisa membuat sejarah, seperti dilansir Bpost Online dari Bolasport.

Kiper utama Juventus, Wojciech Szczesny, dikabarkan belum pulih dari cederanya.

Szczesny sudah absen dalam dua pertandingan terakhir Juventus melawan Bayer Leverkusen di Liga Champions (11/12/2019) dan Udinese di Liga Italia (15/2/2019).

Gianluigi Buffon mengisi tempatnya pada dua laga tersebut.

Buffon kelihatannya masih akan bertugas pada tengah pekan ini karena Szczesny belum sembuh.

"Szczescy mungkin akan absen, tetapi saya belum mendapatkan kepastian. Dia masih merasa sakit kemarin, tetapi saya harus melihat kondisinya hari ini," kata pelatih Juventus, Maurizio Sarri, dalam jumpa pers, Selasa (17/12/2019).