HKSN Kalsel 2019, Empat Ribu Warga Antri Sembako di Eks Kantor Gubernur Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Eks kantor Gubernur Kalsel, di Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (19/12/19) mendadak berubah gaduh.

Pasca Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tahun 2019 di eks kantor Gubernur Kalsel tersebut, diperkirakan 4 ribu warga miskin berdesak-desakan antri sembako.

Mereka rela antri untuk mendapatkan sembako gratis bantuan dari CSR sejumlah perusahaan di Banjarmasin.

Eep Ruhya, S.Sos, MAP Kabid Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Kota Banjarmasin, dengan mikropon pun memberi arahan kepada empat ribuan antrian sembako.

“Tolong bapak ibu giliran sesuai kupon. Jangan berdesak-desakan dan rebutan,” katanya.

Aep di lokasi antrean sembako menyatakan penerima bantuan sembako ini merupakan gabungan bantuan sembako dan sejumlah CSR perusahaan seperti retail modern Alfamat, Indomart, Bank Kalsel, Bulog hingga BRI.

“Seperti BRI menyumbang 1.000 paket sembako dan Alfamart sebanyak 600 paket,” katanya.

Menurut Aep, aksi pembagian sembako ini merupakan bagian dari rangkaian HKSN Tahun 2019. Dengan bantuan sembako ini merupakan bentuk rasa kepedulian untuk keluarga kurang mampu.

Penerima sembako itu selama ini tercatat sebagai warga miskin penerima program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), peserta keluarga harapan (PKH).

“Jadi semua penerima sembako sudah by name by address dan sudah menenerima kupon,” katanya. (Banjarmasinpost.co.id/edi nugroho)