Perilaku Pura-pura Ruben Onsu pada Betrand Peto Diungkap, Suami Sarwendah Ternyata Lakukan demi Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perilaku pura-pura Ruben Onsu pada Betrand Peto diungkap. Suami Sarwendah ternyata melakukannya demi ini. Terkait video viral akhir-akhir ini?

Ya, Suami Sarwendah, Ruben Onsu mengatakan bahwa dirinya sampai rela berpura-pura demi anak angkatnya, Betrand Peto.

Ruben Onsu rela berpura-pura dan berbohong seolah dirinya sedang baik-baik saja demi menjaga Betrand Peto.

Hal itu dilakukan Ruben Onsu di hadapan Betrand Peto demi membuat anaknya selalu nyaman dan dikelilingi energi positif.

• Foto Nia Ramadhani Bersama 3 Lelaki Berotot Jadi sorotan, Istri Ardi Bakrie Ungkap Sosok Mereka

• Teriakan Aurel Lihat Darah di Dekat Azriel Hermansyah, Putri Sambung Ashanty Alami Hal Mistis Ini

• Raffi Ahmad Keceplosan Curhat Soal Rumah Tangga Saat Nasihati Boy William yang Mau Menikah

• Permohonan Ruben Onsu Soal Kelakuan Betrand Peto pada Sarwendah yang Sering Jadi Foto & Video Viral

Pengakuan tersebut diungkapkan Ruben Onsu dalam tayangan yang diunggah melalui kanal YouTube Starpro Indonesia, seperti dikutip TribunWow.com, Rabu (18/12/2019).

Ruben Onsu mengungkapkan bahwa Betrand Peto sudah bisa memahami jika orang di sekitarnya sedang dalam keadaan tak nyaman.

Sehingga mau tak mau, ia harus menjaga sikapnya di hadapan sang anak.

"Karena Betrand ketika saya sudah melakukan gestur yang kurang nyaman, Betrand sudah bisa, 'Are you okay, Ayah' gitu," kata Ruben Onsu.

"Karena itu kita ajarin ke dia."

Ketika hal semacam itu terjadi, Ruben Onsu kemudian rela membohongi sang anak dan mengatakan bahwa dirinya sedang baik-baik saja.