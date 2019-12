Selama Event HKSN 2019 di Kalsel, Permintaan Rental Mobil Meningkat 80 Persen

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggara event berskala nasional.

Setelah sebelumnya digelar event Hari Keluarga Nasional (Harganas) dan Hari Olahraga Nasional (Haornas), kini Kalsel juga menghelat event Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) yang berlangsung 19-22 Desember 2019.

Event nasional ini turut berimbas pada bisnis jasa transportasi yang ada di Banjarmasin. Di antaranya jasa rental mobil yang alami peningkatan order drastis selama event terlaksana.

Owner Margasana Car Rental, Hj Adhe menuturkan, peningkatan order sewa mobil di tempatnya naik mencapai 80 persen dibanding hari biasa.

"Selama kurang lebih sepekan bertepatan kegiatan ini, Alhamdulillah sewa mobil habis puncaknya pada tanggal 18-20 Desember sehingga kami cukup kewalahan," ungkapnya kepada Banjarmasinpost.co.id, Jumat (20/12/2019).

Ditambahkannya setiap ada event nasional, permintaan sewa mobil selalu meningkat kisaran 50-80 persen. Hal ini karena melibatkan tamu-tamu dari luar Kalsel, namun tidak sedilit juga peserta lokal yang menjadi customer.

Setelah event HKSN, mulai banyak orderan lagi untuk libur Natal dan Tahun Baru. Diakuinya booking rata-rata dalam jangka waktu yang lama karena digunakan untuk keluar kota.

Di gelaran HKSN, jenis mobil yang paling dicari adalah Toyota Innova Reborn tarif sewa dibanderol Rp 400.000 hingga Rp 550.000.

Jelang libur akhir tahun, jenis passanger car masih tetap diminati. Seperti Avanza dan Expander ditarif 250.000 hingga Rp 350.000 per hari.

Sedangkan untuk jenis mobil mewah, seperti Honda CRV sewa per hari dikenakan tarif Rp 1,2 juta, Fortuner Rp 1,5 juta. Unit Accord Rp 2 juta, Camry Rp 2,5 juta, Alphard mulai Rp 2,5 juta sampai Rp 3 juta, serta Land Cruiser dipatok Rp 4 juta hingga Rp 7 juta per hari.

Jasa rental mobil di Kalsel meningkat selama HKSN 2019 (Istimewa/Hj Adhe)

"Untuk saat ini karena permintaan banyak jadi kami tidak beri diskon khusus. Promo seperti biasa yang dilakukan untuk sewa tujuh hari ada potongan harga, lalu sewa di atas tiga unit juga dikasih diskon," ujarnya.

Sementara itu, Bendahara Koperasi Jasa Persewaan Mobil Gotong Royong Banjarmasin H Zulkifli mengatakan, unit Innova masih menjadi yang favorit terutama bagi tamu-tamu dari Jakarta dan daerah-daerah luar Kalsel lainnya.

Harga tarif Innova dipatok Rp 400.000-500.000 per hari, unit Avanza dibanderol Rp 300.000-400.000 per hari City Car seperti Honda Jazz dipatok Rp 400.000 per hari. Dan unit premium car seperti Alphard ditarif Rp 2,5 juta per hari.

"Peningkatan perental selama event nasional bisa naik hingga 50 persen. Khususnya pada HKSN kemarin full perental dan semua unit habis disewa," ungkapnya.

Ditambahkannya, selain tamu atau masyarakat umum yang datang juga sebagian dari awak media elektronik maupun media cetak dan online nasional. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)