BANJARMASINPOST.CO.ID - Tebar Kebencian, Conor McGregor Kembali Olok-olok Khabib Nurmagomedov, Rematch McGregor Vs Khabib?

Sudah menjadi hal lumrah bagi sosok petarung Ultimate Fighting Championship (UFC) asal Republik Irlandia, Conor McGregor, untuk mengolok-olok rivalnya.

Kali ini, sebutan negatif itu diarahkan kepada Khabib Nurmagomedov (Rusia).

Conor McGregor dan Khabib Nurmagomedov memang memiliki histori yang cukup buruk.

Pasca-menelan kekalahan dari Nurmagomedov, kedua petarung MMA kesohor itu terlibat keributan yang kemudian membuat mereka dijatuhi sanksi.

Kini, menjelang comeback-nya di arena oktagon dengan melawan Donald Cerrone, McGregor malah memilih "mencari perkara baru" dengan Nurmagomedov.

Dilansir BolaSport.com dari The Sportsman, petarung berjulukan The Notorius itu menyebut Nurmagomedov dengan kalimat "little scurrying rat" alias tikus kecil yang berlarian.

Olokan ini disampaikan McGregor melalui unggahan Instagram Stories-nya yang sempat tertangkap oleh tim redaksi The Sportsman.

Meski belum dikonfirmasi secara resmi, duel ulang alias rematch antara Conor McGregor dan Khabib Nurmagomedov terus menjadi hal yang dinanti-nantikan.

Bahkan, bos UFC, Dana White, berulang kali melempar isyarat bahwa rematch itu akan terjadi setelah McGregor menyelesaikan duel kontra Cerrone, sedangkan Nurmagomedov menuntaskan pertarungan melawan Tony Ferguson.