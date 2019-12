Aksi Pentas Seni Siswa-Siswi SMP dan SMA GIBS Pukau Para Orangtua

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Gerakan lincah dan kompak para siswa-siswi Global Islamic Boarding School (GIBS) menampilkan tarian di Panggung End of Year Performance 2019 GIBS berhasil memukau para tamu undangan, Sabtu (21/12/2019).

Digelar di Gedung Olahraga Indoor di Kampus GIBS Jalan Trans Kalimantan, Alalak, Barito Kuala, Kalsel, berbagai tarian mulai dari jenis moderen hingga tarian tradisional yang di tampilkan disambut dengan tepuk tangan meriah penonton yang mayoritas merupakan para orangtua siswa.

Namun tak hanya tarian, ada juga berbagai penampilan bidang seni lainnya meriahkan panggung End of Year Performance 2019 GIBS seperti clap cup table, habsyi, fashion show, paduan suara dan pembacaan puisi dari siswa siswi SMP dan SMA GIBS.

Dijelaskan Ketua Panitia End of Year Performance 2019 GIBS, Randi Ahmad Irwanto, End of Year Performance memang merupakan kegiatan tahunan sebagai wadah menunjukkan bakat, minat dan keahlian para siswa-siswi SMP dan SAM GIBS khususnya di bidang seni.

"Ini menunjukkan juga kepada para orangtua bahwa siswa-siswi SMP dan SMA GIBS bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Jadi juga mereka miliki kemampuan lain selain kemampuan akademik," kata Randi.

Melalui kegiatan ini juga menurutnya sebagai cara untuk melatih kepercayaan diri para siswa-siswi untuk tampil di hadapan orang banyak.

Apalagi tema yang diangkat pada End of Year Performance 2019 GIBS adalah Where Everyone Can Grow yang artinya siapa saja bisa berkembang.

Tak hanya itu, di sela penampilan para siswa-siswi juga dilaksanakan peluncuran dua judul buku karya siswa-siswi yang tergabung di GIBS Student Writers Club.

Selain menunjukkan kebolehan para siswa-siswi, kegiatan kali ini juga menjadi kesempatan merefleksikan berbagai pencapaian para siswa-siswi SMP dan SMA GIBS.

Dimana seperti disampaikan Kepala SMA GIBS, M T Hidayat, sepanjang tahun 2019 ada lebih dari 350 prestasi baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional mauoun Internasional yang dicapai siswa-siswi GIBS.