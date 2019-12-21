Tribun Jual Beli

Dicari ADM Keuangan, Marketing Sales, Sopir, Security, Walk In Interview dan Informasi Lainnya

Dicari ADM Keuangan, Marketing Sales, Sopir, Security, Walk In Interview dan Informasi Lainnya

Dicari ADM Keuangan, Marketing Sales, Sopir, Security, Walk In Interview dan Informasi Lainnya
pixabay.com
Tribun Jual Beli. 

BANJARMASIN

PERLENGKAPAN RT

LAIN-LAIN
CV.Mulia Jaya Sakti distr. Rak Gudang, Pallet Plastik dan perlengkapan RakMini Market. Hub.Jl.Pramuka Km.6 RT.8 No.2ABjm. (0511)3274398/0851007700365
23083-0

LOWONGAN KERJA

ADM-KEUANGAN
Dbthkn Adm wnt/pria, max 25 th min SMA bisa MS Office teliti, jujur, kreatif, lmrn Jl A Yani KM 17,9 Komp Pergudangan Sumber Baru A7
23082-7

MARKETNG-SALES
DBTHKN SEGERA MARKETING, Pnglmn min.1th dibid.nya, jujur,rajin,brtnggjwb. Lamaran kirim ke UD.Bintang Banua Jl. Pramuka No.63 (seberang Komp. Kenanga) Hp.08134753 7585
23449-5
SOPIR

Dicari SOPIR di BJM MIN SIM B1 & ADMIN Wanita yang bisa menggunakan komputer krm ke POBOX 227 BJM
23435-3

LAIN-LAIN

WALK IN INTERVIEW FINGERSPOT BJM JL. VETERAN NO 14 BTH SALES REP, MD, TEKNISI COMP S/D 27 DES 19
23458-3

PENGUMUMAN

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Tags
Tribun Jual Beli
ADM Keuangan
Dicari Marketing Sales
Walk In Interview
banjarmasinpost.co.id
Berita Terkait :#Tribun Jual Beli
Editor: Royan Naimi
Ikuti kami di
Video Pilihan
Sopir Taksi Online Setubuhi 14 Penumpangnya, Dapat Belasan Juta Rupiah dengan Ancaman Ini
Sopir Taksi Online Setubuhi 14 Penumpangnya, Dapat Belasan Juta Rupiah dengan Ancaman Ini
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan