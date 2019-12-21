Tribun Jual Beli
Dicari ADM Keuangan, Marketing Sales, Sopir, Security, Walk In Interview dan Informasi Lainnya
Dicari ADM Keuangan, Marketing Sales, Sopir, Security, Walk In Interview dan Informasi Lainnya
BANJARMASIN
PERLENGKAPAN RT
LAIN-LAIN
CV.Mulia Jaya Sakti distr. Rak Gudang, Pallet Plastik dan perlengkapan RakMini Market. Hub.Jl.Pramuka Km.6 RT.8 No.2ABjm. (0511)3274398/0851007700365
23083-0
LOWONGAN KERJA
ADM-KEUANGAN
Dbthkn Adm wnt/pria, max 25 th min SMA bisa MS Office teliti, jujur, kreatif, lmrn Jl A Yani KM 17,9 Komp Pergudangan Sumber Baru A7
23082-7
MARKETNG-SALES
DBTHKN SEGERA MARKETING, Pnglmn min.1th dibid.nya, jujur,rajin,brtnggjwb. Lamaran kirim ke UD.Bintang Banua Jl. Pramuka No.63 (seberang Komp. Kenanga) Hp.08134753 7585
23449-5
SOPIR
Dicari SOPIR di BJM MIN SIM B1 & ADMIN Wanita yang bisa menggunakan komputer krm ke POBOX 227 BJM
23435-3
LAIN-LAIN
WALK IN INTERVIEW FINGERSPOT BJM JL. VETERAN NO 14 BTH SALES REP, MD, TEKNISI COMP S/D 27 DES 19
23458-3
PENGUMUMAN
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