Jelang Natal dan Tahun Baru, Pertamina Siapkan Tambahan Pasokan LPG 3 Kg

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menjelang Natal tahun 2019 dan Tahun Baru 2020, Pertamina Marketing Operation Region VI menambah pasokan LPG 3 kg sebanyak 783.040 tabung untuk seluruh wilayah Kalimantan.

Tidak terkecuali untuk Kota Banjarmasin disiapkan tambahan sebesar 35.840 tabung, 14.000 tabung untuk Kabupaten Barito Kuala, 25.760 tabung untuk wilayah Kabupaten Banjar. Penambahan ini digulirkan secara bertahap mulai H-15 hingga H+5 tahun baru 2020.

Region Manager Communication, Relation and CSR Pertamina Kalimantan Heppy Wulansari, menyatakan bahwa penambahan alokasi ini besarannya sekitar 7-8 persen di atas kebutuhan normal dan diharapkan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat seiring datangnya Natal dan Tahun baru.

"Masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan LPG 3 kg di pangkalan karena mulai hari Kamis (19/12/2020) akan dilakukan penambahan pasokan melalui agen setempat. Kami imbau masyarakat untuk membeli sesuai dengan peruntukannya dan kebutuhan," kata Heppy melalui siaran pers kepada Banjarmasinpost.co.id.

Sepanjang Januari hingga November 2019, tercatat realisasi konsumsi LPG 3 Kg di Kota Banjarmasin sejumlah 5.573.120 tabung, 2.131.360 tabung untuk Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar sejumlah 3.758.720 tabung.

Distribusi LPG 3 kg dilakukan melalui 541 pangkalan di Kota Banjarmasin, 285 pangkalan di Kabupaten Barito Kuala serta 644 pangkalan di Kabupaten Banjar.

Tidak hanya LPG subsidi, Pertamina juga memastikan LPG Non Subsidi tetap tersedian di lapangan baik Bright Gas kemasan 12 kg maupun 5,5 kg.

"Kami tidak bosan mengimbau masyarakat yang mampu, untuk membeli LPG Bright Gas dengan keunggulan tabung ringan (5.5 kg), warna yang menarik, dan memiliki teknologi Double Spindle Valve System (keamanan teknologi berkatup ganda). Selain 5.5 kg, Bright Gas juga hadir dengan varian 220 gram, dan 12 kg," jelas Heppy.

Lebih lanjut Heppy juga menginfokan promo menarik Bright Gas. Sampai 31 Desember 2019, ada promo khusus pemesanan LPG Bright Gas baik beli tabung plus isi atau refill mendapatkan diskon Rp 28.500 per tabung untuk varian 12 kg dan diskon Rp 21.500 per tabung untuk varian 5,5 kg.

Dalam upaya pengoptimalan pelayanan Pertamina, masyarakat dapat turut aktif melaporkan kendala dan hambatan yang ditemui terkait pendistribusian LPG di lapangan melalui call centre 135 atau email ke pcc@pertamina.com.

"Jika masyarakat menemukan ada pangkalan yang kosong, mendahulukan pelayanan kepada pengecer ataupun menjual harga diatas HET, silahkan dilaporkan ke Pertamina melalui call center di nomor 135," tutup Heppy. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)