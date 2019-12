LIVE MOLA TV! Live Streaming TV Online Everton vs Arsenal di Liga Inggris, Tak Siaran Langsung TVRI

Live Streaming Everton vs Arsenal di Liga Inggris, Live Streaming Mola TV namun Tak Siaran Langsung TVRI

Jelang laga Everton vs Arsenal, Pelatih baru Arsenal, Mikel Arteta, bakal bertanggung jawab untuk mengembalikan penampilan terbaik playmaker-nya, Mesut Oezil.

Mesut Oezil bukanlah menjadi pilihan utama dalam starting XI Arsenal semasa Unai Emery menjabat sebagai pelatih.

Unai Emery tidak berkesan dengan penampilan angin-anginan Mesut Oezil sehingga lebih memilih untuk mencadangkannya.

Pada musim 2019-2020, Mesut Oezil belum sekalipun mencetak gol dan hanya sanggup membuat 1 assist dari 8 penampilan di Liga Inggris.

Playmaker asal Jerman itu pun mulai ramai diisukan bakal pergi dari Emirates Stadium pada Januari 2020 mendatang.

Mikel Arteta yang baru saja resmi ditunjuk oleh The Gunners sebagai pelatih baru, meyakini Oezil bakal kembali dalam bentuk terbaiknya.