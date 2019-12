LIVE RCTI + : Link Live Streaming Inter Milan vs Genoa, Link TV Online Bein Sports 2 Liga Italia

Live Streaming Inter Milan vs Genoa Liga Italia, Live Streaming Bein Sports 2, Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming TV Online

Link Live Streaming RCTI + & Live Streaming TV Online Beinsports 2 duel Inter Milan vs Genoa yang bisa diakses mulai Minggu (22/12/2019) malam ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung RCTI + dan Live Streaming Inter Milan vs Genoa di Liga Italia yang akan tersaji pada Minggu (22/12/2019) dinihari malam ini. Selain itu Live Streaming Bein Sports 2 juga menayangkan laga ini.

Siaran langsung Live Streaming Beinsports 2 dan Live Streaming RCTI dan Live Streaming TV Online laga Inter Milan vs Genoa akan dimulai pada pukul 24.00 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram RCTI.

Link Live Streaming Inter Milan vs Genoa di Liga Italia malam ini nanti bisa diakses via tautan Live Streaming Bein Sports 2 yang disediakan via beinsports.com, Siaran Langsung RCTI + dan vidio.com premier (berbayar).

Selain itu, laga Inter Milan vs Genoa dan laga Liga Italia lainnya bisa disaksikan lewat Bein Sports.

Inter Milan wajib menang kala melawan Genoa, mengingat Juventus kini kembali ke puncak klasemen Liga Italia.

Di laga sebelumnya Juventus menang 1-2 atas Sampdoria dan membuat mereka mengumpulkan 42 poin, unggul tiga poin dari Inter Milan.

Jika ingin kembali merebut puncak klasemen, jelas hanya kemenangan yang jadi solusi.

Juventus - Inter Milan Berebut Vidal

Juventus dikabarkan siap menjadi yang terdepan untuk mendapatkan incaran utama Inter Milan yakni gelandang Barcelona, Arturo Vidal, di bursa transfer musim dingin.