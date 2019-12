Sejak SD Suka Menyanyi, Sekarang Musik Sudah Jadi Bagian Hidup Gadis dari Kotabaru ini

BANJARMASINPOST CO.ID, KOTABARU - Main gitar dan bernyanyi adalah hobinya.

Ia pun sering tampil memenuhi undangan untuk mengisi hiburan di kawasan Kotabaru.

Sejak duduk di bangku sekolah dasar ia memang suka menyanyi.

Noor Halimah pun sering diundang kembali ke sekolah jika ada perlombaan musik.

Anak dari Wahidah dan Muhammad Arifin ini juga pernah menjuarai lomba grup musikalisasi puisi sebagai gitaris dan backing vocal.

Kemahirannya bermain gitar berawal dari belajar dengan teman saat SMP.

Meskipun hanya sebentar belajarnya, namun Noor Halimah berusaha mengulang sendiri.

"Belajar sendiri, cari-cari kunci (akord) secara otodidak, alhamdulillah bisa dan setelah rajin mengulang akhirnya lancar," ungkapnya.

Termasuk pula bakatnya dalam bidang tarik suara, lahir dengan sendirinya.

Ia pun terus mengasah kemampuannya bernyanyi.

Adapun aliran musik yang sering dinyanyikannya bergenre pop, walau begitu ia juga bisa menyanyi dangdut.

"Sebenarnya kurang bisa sih menyanyi dangdut. Biasanya kalau lagi galau aja muncul keinginan berdangdut ria, hehehe," selorohnya.

Baginya bermain musik dan bernyanyi sudah menjadi bagian hidupnya dan ia ada keinginan mengembangkan lebih profesional di jalur hiburan tersebut.

"Music is my life and be yourself, itulah motto bagi saya," tandas Nor Halimah.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)