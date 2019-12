Asyiknya Liburan di Mercure Hotel Banjarmasin, Masuk Lobi Serasa di Kabin Pesawat

BANJARMASINPOST CO.ID - Mercure Banjarmasin yang merupakan hotel bintang 4 internasional di bawah jaringan Accor group menyajikan konsep liburan yang berbeda di akhir tahun 2019 ini.

Memasuki masa liburan sekolah sekaligus libur natal dan tahun baru, Mercure akan mengemas masa-masa liburan Anda menjadi menyenangkan .

Suasana lobby hotel sudah mulai dipasang dekorasi-dekorasi Natal dan tahun baru. Tampak berbeda adalah seragam karyawan hotel yang seperti tak biasanya. Mereka mengenakan pakaian casual sporty dengan atribut penerbangan.

Lobby lounge disulap seperti lounge yang ada di bandara. Uniknya di speaker atau pengeras suara terdengar ucapan sambutan bak pramugari persis seperti kita berada dalam pesawat.

• Berangkat Umrah, Paman Birin Gelar Shalat Hajat Berjamaah

• Dalang Pencurian 358 Lembar Atap Metal Terkuak, Sosok Mayat Dibekuk di Sungai Sipai

• Permintaan Anjasmara pada Rezky Adhitya & Citra Kirana yang Kini Bulan Madu di Italia Jadi Sorotan

• Sambut 2020, Hotel Ini Evaluasi Kerja Dengan Menyelenggarakan Muhasabah

Gusti Aulia selaku Public Relation Mercure Banjarmasin mengatakan, Mercure ingin memberikan sesuatu yang berkesan untuk tamu-tamu yang datang, khususnya bagi mereka yang ingin menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga tercinta.

"Kami ciptakan suasana yang berbeda, kali ini tema yang diambil adalah penerbangan sehingga tamu pada saat masuk hotel akan merasakan seperti di dalam pesawat," ujarnya.

Banyak tamu yang senang dengan suasana liburan di Mercure, seperti halnya menurut salah satu tamu yang saat itu sedang registrasi check in, Ibu Siska yang sangat antusias ingin membawa keluarganya berlibur di hotel ini.

Tidak perlu jauh-jauh untuk liburan, Mercure Banjarmasin merupakan salah satu destinasi yang cocok untuk menikmati masa libur panjang.

Fasilitas lengkap antara lain kolam renang yang luas dengan pemandangan nan indah, pusat kebugaran, tempat SPA dan kecantikan, restoran dan tempat nongkrong yang banyak menyajikan berbagai macam jenis makanan dan minuman serta akses mudah ke mall.

Hal yang berbeda juga terlihat di area pinggir kolam renang tersedia stand jajanan yang disajikan khusus oleh tim Chef Mercure Banjarmasin.

• Tangis Histeris Ashanty yang Tak Ikhlas Jika Aurel Hermansyah Menikah, Putri Krisdayanti Mantap?

• Drawing Shopping Funtastic ke-7 di Q Mall Banjarbaru, Ini Sosok Beruntung Raih Hadiah Utama Mobil

• Henny Kenang Peresmian Terminal Syamsudin Noor, Jadi MC dengan Persiapan Singkat

Mengenai promo tahun baru, Aulia menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan promo kamar dan non kamar pada saat malam pergantian tahun.

"Paket kamar harga yang ditawarkan mulai dari Rp2,3 juta termasuk dinner and party. Sedangkan jika ikut dinner and party saja ditawarkan mulai Rp200ribu per orang," jelasnya.

Informasi dan pemesanan kamar dapat menghubungi ke 0511-3268888 atau 082151832228.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)