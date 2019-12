BERLANGSUNG Link Mola TV! Live Streaming TV Online Watford vs Man United Liga Inggris, Live TVRI

Live Streaming Watford vs Manchester United di Liga Inggris, Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung TVRI

Ruang ganti Setan Merah tengah kurang apik. Petinggi klub Manchester United yakin jika Paul Pogba akan segera pergi dari Old Trafford setelah tak kunjung bermain untuk The Red Devils.

Pogba sudah tidak bermain untuk The Red Devils sejak 30 September karena cedera engkel.

Pogba sebelumnya diperkirakan akan kembali beraksi pekan ini, saat Man United menghadapi Colhester di Piala Liga Inggris.

Akan tetapi penyakit misterius telah menunda kembalinya Pogba.

Hal itu diyakini sebagai kelanjutan dari perjuangan Pogba untuk hengkang dari Man United yang sudah diusahakannya sejak musim panas lalu.