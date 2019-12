Hasil Manchester City Vs Leicester City, Gabriel Jesus Tutup Gol Kemenangan The Citizens 3-1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gabriel Jesus menutup kemenangan Manchester City saat menjamu Leicester City di Etihad pada pekan ke-18 Liga Inggris, Sabtu (21/12/2019).

Gol Gabriel Jesus membuat Manchester City berhasil memenangkan laga tersebut dengan skor 3-1.

Manchester City tampil dominan dengan unggul penguasaan bola 63% berbanding 37%.

The Citizens membuat 23 tembakan (12 on target) sementara lawannya cuma 5 tembakan (2 on target).

Di babak pertama, sejumlah peluang bagus yang dibuat Riyad Mahrez tidak bisa diselesaikan pemain Manchester City yang lain.

Tampil menekan, Manchester City justru kebobolan lebih dulu di menit ke-22 lewat serangan balik hasil kombinasi Harvey Barnes dan Jamie Vardy.

Mahrez akhirnya bisa membawa Manchester City menyamakan skor pada menit ke-30.

Manchester City berbalik unggul 2-1 atas Leicester City menjelang babak pertama berakhir saat Ilkay Goendogan sukses mengeksekusi penalti setelah Raheem Sterling dilanggar Ricardo Pereira.

Situasi tidak berubah di babak kedua di mana Manchester City masih terus tampil dominan.

Pada menit ke-54, Sterling mampu melewati 4 pemain Leicester.